Simliskedést sejtenek a Fekete Vonat rajongói, valami nagyon nem stimmelt a jegyekkel

25 év után újra összeállt a Fekete Vonat, ezt pedig egy nagy Aréna koncerttel ünnepelték meg. A január 7-i koncert óta azonban kevésbé a sikerekről, sokkal inkább a pénzügyi vitáról lehet hallani. Kár érte, hiszen nagyon sok csalódott rajongó van, annál is inkább, mert most sokan úgy érzik, átverték őket, de erről később... A kedélyek nem csitulnak még napokkal később sem, sőt: szerdán például a Ripost arról írt: a népharag egyértelműen L.L. Juniort állítja be felelősnek, legalábbis erre utalnak a Beat, azaz Fehér Tibor bejegyzése alatti sorakozó kommentek. Ugyanakkor fontos megjegyezni: ő – zenésztársaihoz hasonlóan – csak előadói szerződést kapott, a szervezéshez semmi köze nem volt.

A koncert után hamar összecsaptak a hullámok a zenészek feje felett Fotó: Rosta Márk

Később a Bors folytatta a szimatolást, és utolérte azt a Balassa Jánost, aki a koncert valódi, hivatalos "pénzügyi felelőse", hiszen az ő cége szervezte a koncertet. A projektben elfoglalt pozíciója szerint ugyanis az volt a dolga, hogy szakmailag és anyagilag összehozza a bulit... De már látjuk, hogy ez nem sikerült...

Gazdaságilag nem volt siker. Nincs hibás. Vagyis van. A Covid, a TAO támogatások eltűnése, a gazdasági válság (...) Az emberek nem vesznek koncertjegyet. Fölébecsültük a fizetőképes keresletet.

Emellett a szakállamtitkár asztalán vérzett el az ingyenes használatra vonatkozó pályázatunk (A Minisztériumi Eseménynap az ország számára kiemelt jelentőséggel bíró sport vagy társadalmilag fontos kulturális, vallási rendezvényre ingyen lehet bérelni az Arénát - a szerk.) és hiányoztak a támogatások is... – magyarázta a lapnak a szervező, aki ha az anyagi sikerrel nem is, de a szakmaival elégedett. Ez azonban nem vág össze azzal, hogy a bandatagok is azonnal egymásnak estek a buli után, és vannak egyéb tisztázatlan dolgok, amiket a rajongók is tapasztalhattak a bőrükön.

Gyanús jelek: mutyit sejtenek a koncertlátogatók

A kommentelők azt írják, hogy rengeteg a gyanús jel, és jegyekkel való simliskedést sejtenek a háttérben.

– Többen írták, hogy amikor megvették a jegyeket, később üzenetet kaptak, hogy módosult az ültetési sorrend, új jegyet kaptak, amire már az volt írva, hogy "Tiszteletjegy". Aki szervezte ezt az egészet, összejátszott, akivel kellett. Nem ez az első alkalom, hogy embereket húznak le – írta egy rajongó. Többen reagáltak erre, hogy velük is megesett mindez, és tudomásuk szerint több százan jártak így. Egyvalaki még a jegyét is megmutatta:

Ez nem kamu. Mi 2 jegyet vettünk, 22000 Ft. Később módosították az ülésrendet, és ezt a jegyet kaptuk, mintha nem fizettünk volna. Így már hihető, hogy mínuszos lett

– írta egyik hozzászóló.

– Megvették a jegyet XY összegért, és tiszteletjegy lett ráírva az új jegyre... Velünk is ez történt... Itt valaki nagyon nagyot sikkasztott... – fogalmazta meg megint más a véleményét. Olybá tűnik, hogy valakinek hamarosan illene megmagyaráznia a dolgokat, mert egyre nagyobb a nép hangja...