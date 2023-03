Nem hiszik el Galambos Lajosnak, hogy gyógyíthatatlan beteg

Egy előadó számára nincs fontosabb, mint a közönség szeretete és bizalma. Galambos Lajost is sokan szeretik, és sokan szerették még a 8 éven át tartó büntetőpere alatt is, de most porszem került a gépezetbe. Ugyanis rengeteg embert elgondolkodtatott az a tény, hogy betegségre hivatkozva megúszni látszik a börtönbüntetését.

Galambos Lajosról lassan két hete egymást érik a rosszabbnál is rosszabb hírek. A trombitaművész betegségéről beszél a fél ország, hiszen ez volt az oka annak, hogy február 15-én nem kezdte meg a rá kiszabott 3 év 5 hónapos börtönbüntetését. Akkor még csak találgatni lehetett, mi gyötörheti a zenészt, de hamar kiderült, hogy úgynevezett COPD-ben, vagyis tüdőtágulatban szenved és ezért kapott halasztást a bevonulás tekintetében.

Lajcsi azóta szinte folyamatosan rosszul van, szerdán például két mentő is érkezett a mocsai birtokára, ahonnan végül a sürgősségi osztályra szállították, miután durva fulladásos rohamot kapott. Lapunk csütörtökön részletesen írt a a betegségről, ami miatt Lajcsinak még imádott hangszeréről is le kellett mondania. Megírtuk, hogy ez a tüdőbetegség nem játék. Vagyis gyógyíthatatlan és egy idő után már gyógyszeres kezeléssel sem lehet kordában tartani. Végső esetben már csak a szervátültetés segít a betegen.

Mindennek ellenére a kommentszekció minden eszközzel igyekszik leszedni róla a keresztvizet. A legtöbben egyszerűen csak nem hisznek neki, vagyis úgy vélik, hogy a betegsége pusztán kitaláció. Megint mások azt furcsállják, hogy miközben a betegség elég indok volt arra, hogy ne kelljen börtönbe mennie, arra kevésnek bizonyult, hogy visszatartsa őt a koncertezéstől, ahol 90 percen át szórakoztatta a közönségét. Íme néhány hozzászólás:

"COPD krónikus hörgő gyulladás. 18 éves korom óta ez van nekem is, plusz allergia és asztmám. Gyógyszerekkel kordában lehet tartani...

Postásként dolgozom, télen nyáron kint, lépcső és emelkedőket rovom.

Viszont ha ennyire rosszul van, akkor a márciusi koncertet is le kell mondani, mert nem lesz tüdőkapacitás a trombita fújására."

"Hát szegény, hogy pont most derült mindez ki róla, amikor börtönbe kéne mennie. Neki is, és minden COPD-s betegnek megfelelő gyógyszeres kezelés mellett, hosszú életet kívánok."

"Galambos úr! Ne siránkozzon! Amit elkövetett, azért vállalja a felelősséget és ne húzza az időt, kezdje el az önre kiszabott büntetés letöltését! Amikor lopta a közüzemi dolgokat, akkor nem volt beteg?