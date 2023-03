Rettenetes sors vár Galambos Lajosra

Sokan aggódnak Galambos Lajosért, aki nemrég árulta el, hogy súlyos, gyógyíthatatlan tüdőbetegségben szenved. Ennek okán nem vonult be a börtönbe február 15-én és azóta is kezelésről-kezelésre jár, már amikor nem szirénázva viszik kórházba. Szerdán is ez történt, miután szerettei annyira megrémültek egy súlyosabb roham láttán, hogy értesítették a mentőket, akik mindjárt két kocsival siettek a mocsai birtokra. A COPD betegség nagyon nem játék. Az ebben szenvedő betegekre ugyanis nagyon borús jövő vár.

Mint ismeretes, az orvostudomány mai állása szerint az a betegség, amiben Galambos Lajos szenved, nem gyógyítható, bár gyógyszerekkel hosszú ideig jól karban tartható. A COPD, avagy köznapi nevén a tüdőtágulat, nem hangzik ijesztően, pedig valójában nagyon is az. Az ebben szenvedő betegek számára nem sok jót tartogat a jövő, hiszen az előrehaladott állapot jelentősen, sőt végletesen rontja az életminőséget. Az egyetlen biztos „gyógymód” a transzplantáció, amit viszont Magyarországon 65 éves kor felett már nem végeznek el. Lajcsi esetében tehát ketyeg az óra, hiszen a trombitaművész idén januárban lett 62 éves.

De mi vár Galambos Lajcsira, ha az idő előrehaladtával már a gyógyszeres kezelés sem használ és kifut az időből, vagyis nem lesz transzplantálható? Erről kérdeztük dr. Bense Tamást, aki megerősítette mindazt, amit az interneten lehet olvasni a témában, vagyis, hogy egy tüdőtágulatban szenvedő beteg számára komoly nehézségeket tartogathat a jövő.

- A tüdő működését rengeteg külső behatás befolyásolja. A toxikus agyagok folyamatos belélegzése és az ezekre való érzékenység is vezethet az úgynevezett COPD betegséghez. De a tartós dohányzás is kiválthatja. Néhány évnyi káros behatás után a folyamat még visszafordítható, de egy bizonyos idő elteltével már nem.

A gyógyszeres kezelések egy darabig működhetnek, de egy idő után már azok sem hatásosak.

Ezen a ponton az egyetlen megoldás a transzplantáció, de ehhez alkalmas beteg és természetesen alkalmas donorszerv is kell - magyarázta a szakember, aki hozzátette, egy súlyosabb roham, akár a beteg halálához is vezethet.

- Egy COPD okozta fulladásos roham, akár végzetes kimenetelű is lehet, különösen akkor, ha a betegséghez szívprobléma is társul. Ugyanakkor megeshet, hogy a beteg ugyan túléli a rohamot, de gépre kerül, amivel meghosszabbítható az élete, bár értelem szerűen az ilyen betegek életminősége nagyon megromlik, hiszen életük végéig palackról kell lélegezniük - tette hozzá dr. Bense Tamás