Galambos Lajos: Inkább a börtön, mint a friss diagnózisom, gyógyíthatatlan beteg vagyok!

Galambos Lajos éppen az autójában ült pénteken délelőtt, amikor telefonon utolértük. Még mindig szabadon mozog, egy igazolással a zsebében oda megy, ahova csak akar. A hírekkel ellentétben nem menekül, nincs is hova mennie.

Lajcsi megint bajban van, most már az élete a tét Fotó: Máté Krisztián

Az országban mindenki ismeri a nevét és az arcát is, számára nem létezik ebben az országban olyan zug, ahova el tudna rejtőzni. A szökésre oka sincs. A másodfokú bíróság jogerősen 3 év hat hónapnyi börtönbüntetésre ítélte, ez nem olyan mértékű büntetés, amiért megérné elszökni az országból, hátrahagyni a kemény munkával megszerzett hírnevet, a családot, a barátokat, a szülőhazát, mindent... Ha Galambos jól viseli majd magát a büntetése alatt, ráadásul csak körülbelül 11 hónapot kell a rácsok mögött töltenie, ez egy újabb érv amellett, hogy nincs értelme elfutni a sorsa elől.

Lajcsi és ügyvédje korábban a bíróságon Fotó: Knap Zoltán

A zenész mégsem vonult be az előre meghirdetett időpontban, hiába várta a sajtó több képviselője szerda hajnalban a kecskeméti börtön kapujában. Hogy pontosan miért maradt távol, az csak egy nappal később, csütörtök este derült ki: halasztási kérelmet adtak be az ügyvédjével, egészségügyi okokra hivatkozva.

Gyógyíthatatlan beteg vagyok

– mondta kollégánknak Galambos Lajos halkan a telefonba. – Ezért kaptam halasztást. Sajnos a szerdai napon még meg volt kötve a kezem, vagy be volt kötve a szám, ha úgy tetszik, arra kértek, hogy ne nyilatkozzak a történtekről. Nem tehettem mást, hallgattam. Hallgattam és végignéztem, ahogy mindenki úgy keres engem, mintha épp szökésben lennék.

A Törvényszék hivatalos közleménye csütörtökön jelent meg

Az elítéltnek a másodfokú, jogerős ítélet alapján szerdán kellett volna jelentkeznie büntetése letöltésére. Ám a férfi védőjén keresztül január 30-án kérelmet nyújtott be, amelyben a szabadságvesztés büntetés megkezdésére halasztást kért – közölte az MTI-vel a Budapest Környéki Törvényszék. – A halasztási kérelem elbírálása folyamatban van, de mivel az a szerdai bevonulási határidőig nem volt lehetséges, a bíróság intézkedett a végrehajtás megkezdésének függőben tartására. Ezért az elítéltnek szerdán nem kellett a szabadságvesztés büntetés letöltését megkezdenie – hangsúlyozták.

A börtön is jobb, mint ez a végleges a diagnózis

Galambos Lajos már hónapok óta nem érezte jól magát, végül nemrégiben egy olyan orvoshoz ment, aki megtalálta a problémát. A bajt, ami a zenész egész elkövetkezendő életére hatással lesz.

Orvosszakértő vizsgált meg, tőle hallottam a megsemmisítő diagnózist. Hogy pontosan mi a betegségem, azt nem szeretném elmondani.

Annyit közölhetek ezzel kapcsolatban, hogy mindent befolyásol a hátralévő életemben. És még mielőtt bárki elkezdené, hogy persze, így akar meglógni a börtön elől, közlöm, hogy sokkal szívesebben bevonultam volna, mint azzal szembesüljek, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. A büntetés ideje körülbelül egy év. A betegségem pedig addig szól, amíg utolsót nem lélegzem. És, hogy őszinte legyek, nagyon szeretnék még sokáig levegőhöz jutni.

Lajcsit megdöbbentette a diagnózis Fotó: Reggeli

A zenész bár halasztást kapott a börtönbüntetése megkezdésére, ez nem jelenti azt, hogy elévülne a dolog. A Bors legfrissebb információi szerint Galambosnak hiába van saját orvosszakértői véleménye, a Törvényszék egy másik szakértőt rendel ki, aki szintén megvizsgálja.

Nem megúszásról van itt szó

A zenész ügyvédje szerint sem megúszásról van itt szó, hiszen a büntetés nem évül el. A jogász arról beszélt, hogy azért fontos tisztázni Galambos egészségi állapotát, mert ha a börtönben nem tudják megfelelően ellátni, akkor bizony joga van más alternatívát keresni. Ha pedig időközben fejlődik annyit az orvostudomány vagy annyit javul a börtönfelszereltség, hogy gond nélkül el tudják látni, akkor leülheti a büntetését ott is, és természetesen Lajcsi bevonul.

Galambos Lajos 2016.01.24-én szabadult az előzetesből Fotó: Markovics Gábor

– Ha a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő is megállapítja, hogy közvetlen életveszélyt okozó betegségben szenved Ügyfelem, és a BV Országos Paramcsnokságának Egészségügyi Szolgálatánbak vezetője nyilatkozata alapján hozza meg a bíróság a döntését a szabadságvesztés végrehajtása ügyében. Halasztás esetén időszakonként felül kell vizsgálni az esetlegesen elrendelt halasztást, és amennyiben az orvostudomány fejlődése, a BV Intézetek feltételeiben olyan változás következne be, hogy az elítélt életét, egészségi állapotának további romlásának elmaradását a végrehajtás során is biztosítani tudják, akkor elrendelik a szabadságvesztés végrehajtását – nyilatkozta Dr. Csontos Zsolt, a zenész jogi képviselője.