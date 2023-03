Folytatódik a botrány! Mischinger Péter videóban reagált Szorcsik Viki vádjaira

Még mindig nincs vége, sőt tulajdonképpen csak fokozódik a Farm VIP harmadik szériájában kialakult botrány, hiszen mint ismeretes, Szorcsik Viki máig nem kért bocsánatot Mischinger Pétertől, akit a TV2 kamerái előtt vádolt meg azzal, hogy agresszíven-támadólag lépett fel vele szemben a műsor forgatása alatt. Péter már többszőr felszólította a színésznőt, hogy ismerje be, hazudott, amikor kijelentette, hogy játékostársa megsértette őt a nőiességében és kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben perre viszi az ügyet.

Szorcsik Viki még ma sem érti, mi a gond a vádjaival ( Fotó: Szabolcs László )

Nos, a feljelentés már hetekkel ezelőtt megtörtént a felek pedig arra várnak, hogy a bíróság kitűzze az első, úgynevezett előkészítő tárgyalás időpontját. Eközben Szorcsik Viki egy reggeli műsorban nyilatkozott a témában és gyakorlatilag megismételte vádjait Mischingerrel szemben. Elmondta, hogy a műsorban elhangzottakért vállalja a felelősséget, illetve a korábban mondottakhoz is tartja magát, miszerint tart az agresszív személyektől, és rémisztő számára, ha egy férfi vele szemben felemeli a hangját. A színésznő ugyanakkor kitért arra is, hogy úgy gondolja, senkit sem kényszerítenek egy olyan műsor elvállalására, mint a TV2 népszerű realityje. Valamint szerinte annak, aki vállalja a szereplést egy ilyen tévéműsorban, azzal is tisztában kell lennie, hogy a későbbiekben negatív is lehet a megítélése.

Szorcsik Viki szavai meglepték a felperest, vagyis Mischinger Pétert, aki a Bors kérésére kameránk előtt reagált a színésznő gondolataira. Az egykori Exatlonos reméli, hogy a Farm VIP stábtagjai és a szereplői is kiállnak majd mellette a tárgyaláson és igazolják, hogy soha nem sértegette a színésznőt és soha nem lépett fel vele szemben agresszívan. Péter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Viki szavaival szemben, ő sosem tapasztalta, hogy a nézők negatívan ítélték volna meg őt a botrány alatt vagy után.

Péter kamerán kívül arról is beszélt, hogy lát még esélyt arra, hogy peren kívüli egyességre jusson Szorcsik Vikivel - Azt gondolom, hogy még most is előállhat olyan helyzet, melynek hatására megszüntetem az eljárást. Ha szemtől szemben hallom tőle a bocsánatkérést, a ránk váró előkészítő ülésen és a szavait írásban is rögzítik és azt is elismeri, hogy hazudott velem kapcsolatban, akkor okafogyottá válik az eljárás folytatása.

Ha ez nem történik meg, akkor magánvádas eljárásban harcolok tovább az igazamért.

Kártérítési igényem nincs és az sem célom, hogy Vikit megbüntessék. Én csak az igazamat szeretném hallani, vagy tőle, vagy az ügy végén a bíró szájából- magyarázta lapunknak Péter, aki ugyanakkor azt tapasztalja, hogy a színésznő még mostanában is játszik a tűzzel, ha a közelgő per szóba kerül valahol.

-Viki nyilvános megjelenései során még most is azt tapasztalom, hogy belém marogat. Azt látom, hogy sértve érzi magát, és a nyilatkozataiban elhelyez olyan tüskéket, melyekkel engem akar megsebezni. Teszi ezt időnként kerek perec, időnként pedig óvatosabb, de egyértelmű utalásokkal. Itt jegyezném meg, hogy idővel az is megeshet, hogy valóban megharagszom rá.

Történetesen ha a kijelentéseivel konkrét kárt okoz nekem, de bízom benne, hogy ez nem következik be

- tette hozzá Mischinger.