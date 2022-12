Ki akarna vasvillát vágni Szorcsik Viki hátába?

A színésznő nem biztos, hogy élete legjobb döntését hozta, amikor igent mondott a TV2 reality-jének felkérésére. Szorcsik Viki ugyanis gyakorlatilag az első perctől kezdve főszereplője, generátora a kirobbanó nézeteltéréseknek, vitáknak, hangos és méltatlan vitáknak. A Farm VIP szerdai adásában pedig alaposan túllőtt a célon. A közte és csapattársa, Mischinger Péter között adások óta tartó feszültség lezárásaként olyan súlyos vádakat fogalmazott meg az Exatlon sztárjával szemben, melyeket talán jobb lett volna átgondolnia, mielőtt forgó kamerák kereszttüzében kimondja őket.

Fotó: TV2

Az életét és testi épségét féltette Szorcsik Viki?

– Engem olyan szinten megalázott a nőiességemben egy férfi, hogy nekem innentől fogva nincs miről beszélgetni vele. Ezt a hangnemet nem lehet megengedni! Nem lehet az, hogy ilyen burkolt agresszióval csináljuk végig ezt a játékot és féljünk egymástól. Mert én eljutottam oda, hogy félek ettől az embertől! Attól, hogy akár fizikailag is bántalmazna…

Nem akarok innen úgy kimenni, hogy egy vasvilla van a hátamban, mert őt éppen rossz pillanatban kapom el

– hangzott el Szorcsik Viki szájából a szerdai farmgyűlésen. Okfejtését, vagy inkább vádjait nem csak a csapattársai, de a nézők is hitetlenkedve hallgatták, hiszen a sportember nem használt a vele folytatott vitában obszcén szavakat és soha nem is lépett fel agresszívan sem vele, sem másokkal szemben. Ezzel szemben a színésznő, mindezt többszörösen megtette már a játék során, szinte mindenkivel, akivel csak kapcsolatba került. Sőt, felvétel tanúsítja, hogy ordibálás közben egy fahusángot is Péter irányába hajított.





„Nem akarom bántani őt...”



Mischinger Péter éppen a becsülete okán érzi úgy, hogy meg kell szólalnia ebben a méltatlan ügyben, hiszen mint mondja, soha életében nem vádolták meg azzal, hogy erőszakos volna, depláne képes lenne bárki életére törni, vagy a testi épségét veszélyeztetni.

– Aki ismer, tudja és remélem a nézők is látják, hogy én alapvetően elhatárolódom az ilyen viselkedéstől. Ebben a helyzetben sem szeretnék újabb gyűlöletcunamit gerjeszteni Szorcsik Vikivel szemben. Sajnos azt látom, hogy a kommentelők nagy része ugyanolyan obszcén hangnemet üt meg vele szemben, amilyet ő tett velem és többekkel szemben a játékban. Ennek pedig gátat kell szabni! Ez a viselkedés azt gondolom, semmiképpen sem megengedhető. Nem állítom, hogy a játék hevében belőlem nem szaladt még ki egy-két oda nem illő szó, de azt hiszem, van egy határ. Ennek ellenére sem szeretném bántani Vikit, aki inkább tanulhatna a viselkedése utóéletéből! Ezt a támadást még elbírta az arcom, és nem tervezek semmilyen ügyet kezdeményezni belőle, csak szeretnék elhatárolódni az effajta viselkedéstől. Tisztában vagyok vele, hogy amit rólam valótlanul állított, az rágalmazás és becsületsértés, de én ezen a ponton engedném el ezt a történetet. Azt viszont fontos kiemelni, hogy az effajta viselkedés megengedhetetlen – mondta a Borsnak Mischinger Péter.





Vajtó Lajos szerint Szorcsik Viki nem mond igazat Fotó: Bánkúti Sándor

Vajtó Lajos kiáll Péter mellett



A piros csapat választott vezetője úgy érezte, el kell mondania véleményét, vagy inkább tapasztalatát a két játékos között kialakult helyzetről.

– A nézők láthatják, hogy a játék minden pillanatában jelen voltam és választott vezetőként különös gondot fordítottam arra, hogy kövessem a csapaton belüli kapcsolatok alakulását is.

Amit Viktória az adásban mondott, annak az ég világon semmi alapja nincs.

Peti, ha a játék, vagy akár a velem folytatott vita hevében hangosabban is beszélt, soha senkivel nem volt tiszteletlen, vagy fenyegető. Még úgy sem, hogy Viki folyamatos nyomás alatt tartotta őt, aminek mindannyian a tanúi voltunk. Ilyenre még a nyersanyagban sem lehet példát találni, vagyis szó sincs arról, hogy azt, amit Viki állít, kivágták volna. Péter még azért is bocsánatot kért tőle, amit el sem követett… – jelentette ki határozottan Vajtó Lajos.

Kerestük Szorcsik Vikit is, de a színésznő Péter neve hallatán közölte, nincs hozzáfűznivalója a témához.





Büntetőpert lehet ilyen esetben indítani Viki nagy nyilvánosság előtt tett kijelentésének a legdurvább része az, amikor arra tesz utalást, hogy szerinte Péter képes lenne őt fizikálisan bántalmazni, sőt akár az életére is törne egy vita hevében. Lapunk megkereste dr. Lichy József ügyvédet, aki a hallottak alapján kijelentette, nem csak a jó hírnév megsértése, de a becsületsértés minősített esete is bőven benne van a pakliban. – Az, ami a műsorban elhangzott, már nem fér bele a véleményszabadság keretei közé, ez egészen biztos. A hölgy tesz egy tényállítást, mely szerint veszélyben érzi a fizikai épségét az úr miatt, miközben ha jól értem, ő semmilyen magatartásával nem utalt arra, hogy tervezne, vagy képes lenne erőszakosan fellépni vele szemben. Ahogy én látom, ez a becsületsértés minősített esete, hiszen a vádak nagy plénum előtt hangzottak el. Magánvádas eljárásban lehet büntetőpert indítani és az anyagi jóvátétel mellett akár 3 év szabadságvesztéssel is sújtható az, aki a rágalmazást elkövette – jelentette ki az ügyvéd.