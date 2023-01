Élő adásban jelentette be Mischinger Péter: Elfogyott a türelem, Szorcsik Viki készülhet a bíróságra

Elfogyott Mischinger Péter türelme, így végül már nem várja, hogy Szorcsik Viki bocsánatot kérjen tőle, amiért nagy nyilvánosság előtt erőszakos viselkedéssel vádolta meg őt. Az egykori exatlonos azt reméli, hogy erre a bocsánatkérésre a bíróság fogja utasítani a színésznőt, aki egyébként azóta is, többször megismételte a vádakat, melyekről semmilyen felvétel nem készült és senki nem is hallott. A Farm VIP nézői, stábtagjai és még a játékosok is egyöntetűen kijelentették, hogy Péter semmilyen módon nem bántotta Vikit, de a színésznő köti az ebet a karóhoz...

Mischinger Péter szerdán a Dikh Rádió Süss fel nap! című műsorának vendége volt, ahol bejelentette, hogy ügyvédje minden iratot beadott a bíróságra. A játékossal az adás szünetében beszélgettünk.

Fotó: Ripost

"Jelenleg ott tartunk, hogy az ügyvédem beadta az iratokat, erről megkaptam a hivatalos papírokat, vagyis elindult a rágalmazási ügy.

Én annak örültem volna, ha Viki belátja, hogy miért probléma az, amit rólam állított, de nem így lett.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy éppen itt, a Dikh Rádióban kaptunk mindketten lehetőséget arra, hogy nyilvánosság előtt beszéljünk, de én úgy döntöttem, hogy nem adok neki teret arra, hogy kiforgassa a szávaimat, ő pedig külön-külön nem vállalta a beszélgetést, vagyis visszamondta" - kezdte Mischinger, aki szerint a színésznő most sértve érzi magát, ezért nem hajlandó kimondani az igazat.

"Ahogy én ismerem Vikit, ő most borzasztóan sértődött és nem is érti, mi is ez az egész. Ezen felszívta magát és ezért is lépett vissza. Ahogy én látom, ő ezt a személye elleni támadásnak érzi, de valójában nem erről van szó. Én azért harcolok, hogy ez a jelenség ne váljon normálissá, és úgy tűnik, hogy ezzel én vérig sértem. Ugyanakkor nagyon kellemetlen, hogy ő azóta is ismétli önmagát, sőt olyan újabb valótlan állításokat ránt elő, amiket a fejemre próbál húzni. Gondolok itt arra, hogy állítása szerint engem kizártak az Exatlonból agresszió miatt. Ez nem így történt, sőt abban az évadban, melyben a feszültségem volt, én maradtam bent legtovább a kihívók közül" - magyarázta lapunknak Péter.