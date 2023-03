A fotók nem hazudnak! Melltartót sem vett fel Fésűs Nelly bombázó lánya

Fésűs Nelly lánya pár évvel ezelőtt, még tiniként tűnt fel a Sztárban Sztár+1 kicsi műsorban Hevesi Tamás oldalán. Már akkor is nagyon bájos volt, de akkor még főleg gyönyörű énekhangja miatt jegyezték meg sokan.

Fésűs Nelly lánya csinos nővé cseperedett, szinte a szemünk láttára nőtt fel Fotó: Máté Krisztián

Nem vett fel melltartót

Akkor még mindenhová elkísérte díva édesanyja, manapság már nincs szüksége kísérőre. Vagy ha igen, akkor ott van mellette szerelme, akivel már több nyilvános eseményen megjelentek együtt. Nagy a szerelem, amit nagy becsben is tart Horváth Csenge. Az biztos, hogy a keresett modellé avanzsált bombázó legújabb fotóitól nem csak párja, Patrik vére forrt fel. A lakkcsizmás, sokat megmutató lapozgatós képek alá rengeteg dicsérő komment érkezett, még nők is bókoltak neki.

„Még női szemmel is azt mondom: hogy lehet valaki ilyen szép?”

– írta egyik követője.



Genetikai ötöslottó

Persze nem kellett messze mennie a szépségért, édesanyja, Fésűs Nelly mindig is gyönyörű nő volt. 51 évesen is elképesztő formában van, egy apró szépségkorrekciót vállalt csak be nemrég. De azt sem esztétikai okokból, hanem azért, mert zavarta a látásban.

– Kizárólag egészségügyi oka volt annak, hogy felvarrattam a szemhéjam, nem hiúsági. Rosszabb napokon annyira rálógott a szememre, hogy már a látásban zavart. Szemészorvossal egyeztetve, végül a doktornő végezte el a műtétet, nem is plasztikai sebész – mesélte a Borsnak akkor. – Szerencsés vagyok, mert jó az anatómiám, a genetikai lottón jót húztam!