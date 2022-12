Már megvolt Fésűs Nelly abortuszának a napja, amikor Vajtó Lajos úgy döntött: erről szó sem lehet!

Igen, nekik is vannak sírógörcseik egy-egy hiszti után, és bizony ők is rettegnek sokszor. A Született Anyukák című könyvben vallotta be ezt három sikeres nő, azzal a céllal, hogy elmondják, édesanyának lenni bizony nagyon nehéz feladat.

Görgényi Gabriella ötlete volt a projekt, csatlakozott hozzá Fésüs Nelly színésznő és Lipcsei Betta modell, műsorvezető, no és megszólalnak szakértők is.

Fotó: MG / Metropol

Fésüs Nelly azt mondta a Borsnak, céljuk az őszinteséggel az volt, hogy egy anyuka se érezze magát rosszul attól, amikor otthon van és tökéletesen felöltözött, kisminkelt, kockáshasú anyukákat lát az Instagramon, akik egyébként nemrég szültek.

Az esetek nagy részében nem az a valóság, amit látnak. Teljesen normális, hogy egy anyuka nem úgy érzi magát szülés után, ahogyan mások szerint éreznie kéne. Vannak nehézségek, van, hogy nincs idő szépen felöltözni, és van, hogy nincs kockahas, nagyon nincs.

Nelly úgy fogalmaz a könyvben, a szülés után nem érezte magát kívánatosnak. Császár után nem volt még felkészülve arra, hogy elcsábítsa a férjét. Szerinte a hat hét regenerálódás az alap. Türelemre volt szüksége, amit meg is kapott a férjétől.

Nelly úgy lendült túl a lelki nehézségeken, hogy visszament dolgozni. Össze kellett magát szednie, várták vissza a színházba.

Férje, Valtó Lajos úgy fogalmazott, bízik benne, hogy rengeteg jó apa van, de nála jobb szerinte nem létezik.

Én mindent alárendelek a gyermekemnek. Megváltoztatta az értékrendemet. Engem nem úgy ismernek az emberek, hogy alávetném magam bárkinek is, de otthon én egy kis csicska vagyok. Tekintettel arra, hogy Nelly sokoldalú színésznő, sokszor 12 szerep van a fejében, hősies munkát végez, magától értetődő volt, hogy én átveszem a szerepeket. Apa csak egy van

– tette hozzá nevetve a Farm VIP sztárja. Azt mondta, édesanyja földi mása kislányuk, Elza Zorka. A kislányt nem tervezték, Lajos mégis fontosnak tartja, hogy ezt elmondja.

– 56 éves voltam, amikor Nelly terhes lett. Úgy gondoltam, hogy felelőtlenség lenne megtartani, mert nem tudom végig kísérni az útján. Viszont azt gondoltam, az nem lehet véletlen, hogy édesanyám halála után három hónappal Nelly, annak ellenére, hogy fogamzásgátlót szedett, teherbe esett.

Megvolt az abortusz napja, Nelly táskájában ott várt befizetésre a csekk. Az édesapa viszont úgy döntött, szó nem lehet abortuszról, amiről egyébként már teljesen más a véleménye.