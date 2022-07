Megmutatta jóképű szerelmét Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge

Hazai színészek és tévések is tiszteletüket tették a neves eseményen. A szuperhősös mozik sikere a mai napig töretlen, sőt egyre több embert fertőz meg ez a világ. Többek között Fésűs Nelly csodaszép lánya Horváth Csenge is megjelent jóképű párjával, hogy élvezzék a legújabb szuperhős filmet. A bemutatón több sztár is megpróbálta felemelni Thor pörölyét és birtokolni a villámisten erejére.

Fotó: Markovits Gábor

Bogdányi Titanilla szinkronszínésznő, Mantis, a Galaxis Örzőjének egyik tagjának magyar hangja.

Fotó: Markovits Gábor

Fésűs Nelly lánya, a csodaszép Horváth Csenge a párjával érkezett.

Fotó: Makovits Gábor

Geszler Dorottya is szívesen néz Marvel filmeket.

Fotó: Makovits Gábor

Lola szépségével és kedvességével mindenkit elvarázsolt a vörös szőnyegen.

Fotó: Makovits Gábor

Kárász Róbert apa-lánya estét tartott a moziban.

Fotó: Makovits Gábor

Erdélyi Mónika és lánya Molli, aki hatalmas Marvel-rajongó.

Fotó: Makovits Gábor

Nyári Dia hamisíthatatlan nyári szettben jelent meg párjával.

Fotó: Makovits Gábor

Gajdos Tamás fia tökéletes lenne a fiatal Thor szerepére.