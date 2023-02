Plasztikai műtétjéről vallott Fésűs Nelly: „A genetikai lottón jót húztam! ”

Az üde, természetes szépségű színésznő, Fésűs Nelly világéletében arra esküdött, hogy nincs szüksége arra, hogy kés alá feküdjön. Mindig is büszkén vállalta korát, most is csupán egy, alaposan indokolt esetben kerülhetett sor arra, hogy plasztikáztasson.

– Kizárólag egészségügyi oka volt annak, hogy felvarrattam a szemhéjam, nem hiúsági. Rosszabb napokon annyira rálógott a szememre, hogy már a látásban zavart. Szemészorvossal egyeztetve, végül a doktornő végezte el a műtétet, nem is plasztikai sebész – mesélte lapunknak Nelly, és hozzátette, hogy elismeri, hogy 51 éves létére szerencsés, hogy eddig semmilyen beavatkozásra sem volt szüksége, és reméli, hogy ezután sem lesz.

Fésűs Nelly: "Jó az anatómiám" Fotó: MG / Metropol

Genetikai lottó

Szerencsés vagyok, mert jó az anatómiám, a genetikai lottón jót húztam!

De viccet félretéve soha nem dohányoztam, nem iszom alkoholt, vigyázok a testemre, a lelkemre, egészségesen élek. Az egyetlen tudatmódosító szerem az életemben a férjem! Így azt gondolom, mindent megteszek, hogy tompítsam az idő múlásával járó természetes folyamatokat. Ugyanakkor én szeretem minden ráncomat, név szerint ismerem őket, nem zavarnak egyelőre – fűzte hozzá Nelly, aki azt gondolja, hogy nem baj, hogy más máshogyan gondolja, ha ettől jobban érzi magát valaki, akkor plasztikáztasson kedvére, hozza ki magból a maximumot, ha így lesz boldog.

Nelly nem szeretne többé kés alá feküdni, de nem ítélkezi afelett, aki igen Fotó: Máté Krisztián

Fontos az esztétikum

Ugyanakkor hozzátartozik, hogy aki színpadon áll, a megjelenésére is adni kell.

– Ha a botoxban és a plasztikai műtétekben nem is hiszek, de a szépségápolás fontos nekem, ezért van egy saját beauty mentorom is! – újságolta Nelly.

Hiszen a szépségmentor segít megállapítani, mi szükséges a legjobb formájának megtartásához: akár a napi rutin összeállításától az egyes gépi kezelésekig. A színésznő azt is elárulta, hogy mit szólna ahhoz, ha a lányai azzal állnának elé, hogy megcsináltatnának ezt-azt magukon.

Girl Power

Nem! Nem szeretném, hogy plasztikáztassanak

– szögezte le a lányos anyuka. Vélhetően a lányoknak szintén nem lesz szükségük bármiféle külső beavatkozásra, hiszen örökölték édesanyjuk fiatalos szépségét. A színésznőnek két lánya született, Elza és Csenge, aki már 20 éves, fiatal hölgy. Azonban Nellynek van egy „fogadott lánya” is, Békefi Viki személyében, akivel megannyiszor játszottak már anya-lánya szerepeket, mi több, Viki még anyának is szólítja Nellyt. Most, hogy kiderült, Vikiék kisbabája lány lesz szintén, Nelly elmesélte, hogy mit érzett, amikor megtudta a hírt.

– Nagyon korai szakaszában tudtam róla, hogy Viki babát vár. És azt is rögtön megsúgta valami: lány lesz. Igazam is lett! – nevetett Fésűs Nelly, aki a saját gyerekei tekintetében még nem vágyik a nagymamaságra.