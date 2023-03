Bűncselekmény áldozata lett, rajongóihoz fordult segítségért a Sztárban sztár zsűritagja

Rendszeresen készítenek álprofilokat idegenek a magyar sztárokról. Legtöbbször csalás vagy átverés részeként készülnek ezek a hamis oldalak. Legutóbb Kökény Attiláról készítettek álprofilt, amiről az énekes is a rajongóitól értesült.

Fotó: Instagram

Bár az oldal hitelesnek tűnt, mivel azok az információk, amik a Sztárban Sztár zsűritagjának oldalán is megtalálhatóak, itt is megvoltak, azonban jóval kevesebb kép volt fent, a követőknek az is feltűnt, hogy üzenetet is kaptak az oldal készítőjétől. Amik borzalmas nyelvtannal íródtak, és szinte értelmezhetetlen.

Az énekes meg is kérte a követőit egy 24 óráig látható Instagram-történetében, ahol a kamuoldalt is megmutatta, hogy jelentsék az esetet. Kökény Attila nem szeretné, ha bárki is áldozatul esne egy ilyen átverésnek.

Sajnos valaki írogat a nevemben (szerintem nem magyarok mert Google fordítónak tűnik az írás)!! Kérlek jelentsétek, engem tiltott mindenhonnan…!!!

– írta az énekes a közösségi oldalán.

A felhívás sikeresnek bizonyult, mert mostanra eltűnt az oldal a közösségi oldalról. Nem Kökény Attila az első, akiről kamuprofilt készítettek, az utóbbi időben többek között visszaélés áldozata lett már Csonka András, Köllő Babett, és Szandi is.