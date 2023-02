Vigyázat! A magyar híresség nevével verik át az embereket

Lapunk korábban több cikkben beszámolt róla, hogy újabban a magyar sztárok nevében verik át áldozataikat a csalók. Decemberben Bódi Csabára és Kis Grófora hivatkoztak a szélhámosok, most Molnár Anikót pécézték ki maguknak.

Fotó: YouTube

Molnár Anikó nevével reklámoztak egy fogyókúrás terméket, amivel semmilyen kapcsolatban nem áll.

– Több olyan üzenetet is kaptam, hogy a nevemmel reklámoznak egy olyan terméket, amiről még életemben nem hallottam. Ebből egy árva szó nem igaz.

Semmi közöm ehhez fogyókúrás szerhez, nem perelt be senki. Ami a legdurvább, hogy állítólag még beszéltem is velük. Hacsak nem hipnotizáltak, ehhez semmi közöm – jelentette ki Anikó, aki a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba. Azért is a lehet, hogy a volt valóságshow-szereplőt célozták meg a csalók, ugyanis Anikó nemrég rengeteget fogyott és kirobbanó formában van jelenleg, így hihetőnek tűnhet, hogy fogyókúrás terméket használt. Viszont ez nem így van.