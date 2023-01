Kökény Attila csütörtök hajnalban repülőre szállt feleségével. Az énekes Mexikóba vitte Arankát, hogy kipihenjék az elmúlt hónapok fáradalmait.

Fotó: Bors

Persze volt más oka is a mesés utazásnak, Attila, a Borsnak erről is mesélt még indulás előtt.

"Elutazunk Arankával, mert ránk fér a pihenés, de az sem mellékes, hogy áprilisban lesz 25 éve, hogy együtt vagyunk. Ezt is megünnepeljük Mexikóban, ahol 10 napig leszünk"

- árulta el az énekes, aki csak azért, mert pihenni megy, nem akarja teljesen elengedni magát.

"A Dancing with the Stars alatt lefogytam 8 kilót és azt azóta is tartom. Edzőterembe járok, futok, kardiózok és odafigyelek az étkezésemre is. Mexikóba is viszem magammal az edzőruhámat, de biztos, hogy minden finomságot meg fogok kóstolni. Sokan mondták, hogy vigyázzunk az ottani ételekkel, de nekem vasból van a gyomrom, bármit megeszek" - mondta viccesen Kökény Attila, aki tavasztól ismét beleveti magát a munkába és hamarosan a Sztárban Sztár legújabb szériájának zsűritagja is lesz.