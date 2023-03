Egyre nagyobb a baj: már a saját édesanyját sem ismeri fel Bruce Willis

Sajnos egyre rosszabb hírek érkeznek Bruce Willisről. Mint ismert, a visszavonult sztárnál először afáziát, majd frontotemporális demenciát is diagnosztizáltak. Családja összefogott, hogy mindenben támogassák, még exneje, Demi Mooe is odaköltözött hozzá és feleségéhez, hogy ápolhassák. Willis unokatestvérének férje a német Bildnek azt nyilatkozta, hogy a színész már a saját édesanyját is alig ismeri meg.

Családja rettenetesen aggódik: Bruce Willis állapota egye rosszabb Fotó: AFP

Bruce anyja, Marlene nagyon aggódik. Néha abban sem biztos, hogy a fia felismeri őt. A viselkedése pedig egyre agresszívabb

– magyarázta Wilfried Gliem.

Emma Heming Willis, a sztár felesége, és gyermekeik, a 10 éves Mabel, a 8 éves Evelyn édesanyja minden követ megmozgat. Férje diagnózisa után azonnal felkeresett egy specialistát, hogy a lehető legtöbbet megtudjon a betegségről.

– Emma figyelemre méltó munkát végzett, megfelelő támogatást nyújtott Bruce-nak akkor, amikor a képességei megváltoztak. Olyan helyet, otthont és életet teremtett, amely továbbra is biztosítja neki azt, amire szüksége van a lehető legteljesebb élethez. Gratulálok Emmának és az egész családjuknak a nagyon-nagyon kemény munkájukhoz és elkötelezettségükhöz – mondta a demenciaspecialista a feleség elhivatottságáról.