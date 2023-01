Korai demencia: Ezekre a jelekre figyelmeztet egy anyuka

Az 59 éves, Oxfordban élő Jude Thorp elmondta, hogy először akkor kezdte észrevenni a kognitív képességeiben bekövetkezett változásokat, amikor 2016-ban a Nemzeti Színházban dolgozott. Jude-nak nagy tapasztalata volt, és szerette a munkáját, de az egyszerű feladatok elvégzésével már nehezen boldogult, számolt be a The Independent.

Nem igazán hoztam a legjobb formámat, amikor legutóbb a Nemzetinél dolgoztam. Egy nagyon egyszerű előadás volt, fejen állva is meg tudtam volna csinálni, de én szorongtam, és nem tudtam, hol vagyok. Egyszerűen nagyon zavart voltam.

Jude-nak memóriazavarai voltak, gyakran többször is feltette ugyanazt a kérdést, és elfelejtette a tervekkel kapcsolatos fontos beszélgetéseket. A nő emellett nagyon fáradtnak érezte magát, küzdött a beszéddel és a szavak megtalálásával.

Félelmetes volt, hogy csinálok valamit, és nem emlékszem rá, hogy megcsináltam, különösen egy munkahelyi helyzetben.

Fotó: Pixabay.com

Jude úgy vélte, hogy ezek a tünetek a menopauzához kapcsolódnak, amely az NHS szerint általában 45 és 55 éves kor között jelentkezik. Fiatal kora miatt "nem tudta elképzelni", hogy demenciája lehet, de felesége, az 53 éves Becky Hall arra biztatta, hogy forduljon tanácsadóhoz.

A 2016 novemberében történt első találkozó során Jude elmondta, hogy a tüneteit figyelmen kívül hagyták és a stressznek tulajdonították, ami szerinte "megalázó" volt.

Képzeld el, hogy azt mondják egy kicsit hülye vagy. Életemben először mentem orvoshoz valami komolyabb dolog miatt, és borzalmas volt, utána pedig azt mondták, hogy semmi bajom nincs.

Jude elmondta, hogy az első tanácsadója azt mondta neki, hogy a memóriavesztés tüneteit tapasztalja, mert "túl sok minden történt" az életében. Jude és Becky azonban nem állt meg itt, hiszen tovább keresték a válaszokat. A nő még két tanácsadóhoz ment, mielőtt alávetette magát egy MRI-nek és egy lumbálpunkciós vizsgálatnak - ez egy olyan eljárás, amellyel mintát vesznek az agy-gerincvelői folyadékból a hát alsó részéből.

Ezt követően Jude 2021 januárjában - évekkel az első találkozója után - megkapta a fiatalon kialakuló demencia, pontosabban az Alzheimer-kór hivatalos diagnózisát.

Lesújtó volt, mert nem tudtam, mit jelent és mi fog történni. Azt hiszem, egy időre felfüggesztettem az életemet.

Jude elmondta, hogy "nagyon nehéz" volt közölni a hírt két lányukkal, a 19 éves Izzyvel és a 17 éves Ionával, de megkönnyebbülést is érzett, mivel a "legrosszabb az volt, hogy nem tudta".

Elmagyarázta:

Gyászolni kell, haragudni, dühösnek vagy feldúltnak kell lenni. De nagyon szerencsés vagyok, hogy megkaptam ezt a diagnózist, mert így együtt tudok élni vele.

A Dementia UK - a demenciára szakosodott ápolói jótékonysági szervezet - szerint a demencia "fiatalon kezdődő" betegségnek minősül, ha a tünetek 65 éves kor előtt jelentkeznek. A diagnózist követően Jude háziorvosa kapcsolatba hozta őt a szervezettel, amelyet a nő "mentőövként" jellemzett. Hozzátette, hogy sokat segítettek a családnak az elfogadásban, valamint neki is, hogy megtudta, nincs egyedül a problémájával.

Jude rájött, hogy az élet megy tovább, ugyanúgy folytathatja korábbi életét, mint eddig, úszhat, mozoghat és olvashat is, melyeket önkénteskedései során is hasznosít. A nő arra biztat mindenkit, aki esetleg aggódik a saját tünetei miatt, hogy erőltesse a diagnózist, mivel most úgy érzi, hogy újra önmaga lehet.