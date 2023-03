Bruce Willishez és feleségéhez költözik Demi Moore, hogy segítsen a demenciával küzdő színész ápolásában

Mindig is köztudott volt, hogy milyen jó kapcsolatot ápol Bruce Willis és exfelesége, Demi Moore, amire azonban most készül a színésznő, arra már szinte szavakat sem találni.

Demi Moore és Bruce Willis válásuk után is jó barátok maradtak Fotó: AFP

Korábban már a Bors is megírta, hogy 67 éves Bruce Willist az afázia után frontotemporális demenciával is diagnosztizálták, ami az agyi működések romlásához vezet. A YourTango most arról számolt be, hogy

Demi Moore exférjéhez és családjához költözik, hogy segítsen a beteg sztár ellátásában.

Moore és Willis jelenlegi felesége, Emma Heming célja, hogy az egykori akciósztár minél tovább élhessen és tartalmas időt tölthessen el hamarosan megszülető unokájával. Willis és Moore legidősebb lánya, Rumer ugyanis első babájával várandós. Moore és Willis még 2000-ben, 13 év házasság után elváltak el, azonban azóta is különösen jó viszonyt ápolnak. Kapcsolatukból három közös gyerek született: Rumer 34, Scout 31, Tallulah pedig 29 éves.