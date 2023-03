Berki Mazsi: Amikor nem tudtam egyedül aludni, őt hívtam!

Míg Berki Mazsi életét szinte percről percre követhetjük, köszönhetően a közösségi oldalának, valamint a különböző híreknek, addig édesanyjáról és húgáról szint semmit sem tudni. Etelka – aki igen fiatalon, húszévesen adott életet Mazsinak – Berki Krisztián halála óta nem állt ki a nyilvánosság elé, nem szólalt meg, most azonban a TV2 Tények kedvéért kivételt tett, ahogy az özvegy testvére is.

Mazsi ritkán látogat haza Kecskemétre, ám rendkívül közel áll édesanyjához Fotó: TV2 Tények

Mazsi az exkluzív interjúban elárulta: sajnos ritkán jár haza Kecskemétre, legfeljebb gyors látogatásokra, mivel sok elfoglaltsága van. Ennek ellenére mind édesanyjával, mind a testvérével, Edinával rendkívül jó kapcsolatot ápol. Sőt: a gyász alatt ők voltak igazán a támaszai. Húgával különösen szoros lett a kapcsolata a kis Emma születése óta.

– Volt, hogy oda is költözött hozzám, úgyhogy laktunk együtt is. Nagyon sokat segít Emmácskával kapcsolatban is, ő lesz egyébként a keresztanyukája, illetve lelki támogatást nyújtott, amikor szükségem volt arra, hogy valaki ott legyen velem, mert nem tudtam egyedül aludni a fájdalmas időszakban, ami nagyon intenzív volt, akkor őt bármikor tudtam hívni – árulta el testvéréről Mazsi.

Mazsi édesanyja elárulta: az életre nevelte a lányát. Épp ezért már háromévesen sem jelentett neki gondot, hogy leszaladjon a boltba vásárolni.