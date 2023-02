Luxusautó, milliós nyaralások: olyan pompában él Mazsi, amit Berki Krisztián sem tudott megadni neki

Vitathatatlan, hogy Berki Mazsi kőkemény harcot vív a külvilággal, mióta elvesztette néhai férjét. Krisztián halála óta őrületes gyűlöletcunami zúdul rá, és főként azért bírálják, mert pár hónappal a tragédia után már egy másik férfi oldalán utazza körbe a világot. A követői úgy vélik, hogy a gyász időszaka túlságosan is hamar ért véget Mazsinál, arról nem is beszélve, hogy választottja nem más, mint elhunyt férje volt üzlettársa. Zoltán ráadásul olyan életet biztosít az özvegynek, amit még Berki sem tudott...

Berki Mazsi élvezi a luxust Zoltán mellett. Sokak szerint azonban még tavaly elhuny férjét kéne gyászolnia Fotó: Bors

Luxusautó, milliós nyaralások

Tavaly szeptemberben letarolta az internetet az a lesifotó, amit Berki Mazsiról készítettek, miközben egy 75 millió forintot kóstáló Mercedessel furikázott Budapest utcáin. Bár az özvegyről korábban azt lehetett hallani, hogy férje halála után anyagi problémákkal küzd, a róla készült felvétel azonnal megcáfolta ezt a szóbeszédet. Sőt, óriási felháborodást váltott ki az emberek körében... Az már csak hab volt a tortán, mikor kiderült, Mazsi egy tehetős üzletember oldalán találta meg ismét a boldogságot, aki nem csak autót adott az özvegynek, de rendszeresen viszi luxusutazásokra, Zanzibárra vagy épp a Maldív-szigetekre.

Természetesen az afrikai kiruccanás is a pompa és a fényűzés jegyében telt. Mazsi és Zoltán egy ötcsillagos szállodában élvezte a jóidőt, ahol bár szerettek volna, de nem tudtak elbújni a kíváncsi szemek elől. A Bors szemfüles olvasója több fotót is készített róluk. Ám még meg sem száradt a Zanzibáron átnedvesedett fürdőruhájuk, már úton voltak a Maldív-szigetek felé, ahol botrányos viselkedésükkel hívták fel a figyelmet magukra. A beszámolók szerint a repülőúton a társaságuk férfi tagjai úgy berúgtak, hogy zavartak minden utast, és kicsit sem voltak tekintettel másokra. Viszont a megbotránkoztatott magatartásuk ellenére is tudni lehetett, hogy a trópusi szigetre sem kempingezni mennek. Az üzletembernek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, hiszen közel 400 ezer forintba került éjszakánként az ott tartózkodásuk, a luxust pedig legalább másfél hétig élvezhették. Tehát bárhogy is számolunk, négymillió forintot legalább otthagyott Zoltán csupán a szállásért.

De ha még ez sem lenne elég, a nyárból most a télbe utazott a szerelmespár, a minap egy síparadicsomból posztolt az özvegy...

Berki Mazsi a nyárból a télbe utazott Fotó: Instagram

"Azt, hogy hogyan gyászolok, csakis én tudom!"

Mazsi puccos élete természetesen a követőinek is szemet szúrt, akik nem rejtették véka alá az észrevételüket. Egyesek szerint ez a rongyrázás elfogadhatatlan, amit az özvegy művel, tiszteletlennek érzik Berki emlékével szemben. Fel is tették hát a kérdést: ilyen, amikor valaki gyászol?

Csak egy kérdés... 1 évvel ezelőtt nem lehettem boldog? Tudja valaki egyáltalán, mi az igazság? Vagy csak mindenki találgat?

Mindenkinek a saját lelkével kell elszámolnia egy napon, és ezt senki nem kerülheti el! Nyilván nekem is megvan a saját történetem, de a családi történetek megmaradnak családi történeteknek. Az pedig, hogy én hogyan gyászolok, ezt is csak én tudom. Senki nem lakik a lelkemben, csak én tudom mit érzek – fakadt ki Instagram-oldalán Mazsi, akit bár sokan megvédtek, vannak, akik nem kérnek az özvegy magyarázkodásából.