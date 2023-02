Mazsi tisztázta magát: Mindvégig hűséges voltam a néhai férjemhez

Május 6-án lesz egy éve, hogy elhunyt Berki Krisztián. Alig három hónappal a temetés után már arról beszéltek, Mazsira újra rátalált a szerelem. Legalábbis erre következtettek abból, hogy egy nyilvános rendezvényen Nádai Anikó egykori párjával, Kovács Dániel Richárddal jelent meg. Az özvegy akkor cáfolta a hírt: a férfi csak egy régi családi ismerős, és semmilyen szerelmi szál nem köti őket össze. Fogadjuk el, hogy ez így is volt. Mindenesetre sokakat zavart az özvegy viselkedése, a közösségi oldaláról vélni látták, hogy a gyász időszaka hamar véget ért.

Szeptemberben ez be is bizonyosodott, ugyanis kiderült, új választottja elhunyt férje egykori üzlettársa. A kecskeméti férfit a nyilvánosság előtt ugyan nem vállalta fel – a mai napig –, de azóta számos közös fotó került napvilágra a párról. Sokan gondolják úgy, Zoltánnal a kapcsolatuk már Berki mellett is megvolt. Mazsi ez idáig ebben a témában sosem nyilatkozott, most azonban úgy érezte, tisztázza magát.

Nem tagadták, hogy házasságuk zátonyra futott Fotó: Bors

A Jóisten a tanúm arra, hogy mindvégig hűséges voltam a néhai férjemhez, és ahogy Krisztián mondaná: még csak gondolatban sem csaltam meg őt.

Egy hónapot adtam magamnak a gyászra, amit – bárhogy próbáltam elkerülni – rajtmn keresztül a kislányom is megélt. Emma egy-két hónapra meg is állt a fejlődésben. Miatta sem élhetek a múltban, neki boldog anyukára van szüksége, és azt gondolom, nem bűn, ha szeretnék még az lenni – mondta Mazsi a Story magazinnak.

Azt sosem tagadta, hogy férjével voltak problémáik, melyről lapunknak is többször nyilatkoztak. Tavaly februárban például olyan mély pontra került a házasságuk, hogy Krisztián el is költözött otthonról, ráadásul felesége kérésére.

– Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen.

Az elmúlt 6-9 hónapban nagyon nehéz helyzet alakult ki, próbálunk ezen dolgozni.

Szerencsés helyzetben vagyok azáltal – mert míg mások esetleg nem tehetik meg, hogy átmenetileg szállodába költözzenek –, hogy most még többet tudok foglalkozni magammal, és békén kell tudnunk hagyni egymást Mazsival – mondta akkor Berki.

Egy biztos, már semmi nem hozhatja vissza Krisztiánt, Mazsinak pedig joga van a boldogsághoz.