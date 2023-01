Szerelem, házasság és szakítás: Mikor talál rá a boldogság Szabó Zsófira?

A fiatal tévés körül szinte mindig izzik a levegő, bármit csináljon az érdekli az embereket, leginkább talán mégis a szerelmi életével és életmódváltásával szeretnek foglalkozni. Ez pedig valamilyen szinten érthető is, hiszen magánélete kicsit sem mondható unalmasnak: a még mindig csak 34 éves színész-műsorvezető már túl van egy váláson és egy kisfiú büszke anyukája. Legutóbb pedig épp kollégájával, Miller Dáviddal boronálták össze a rajongói.

Szabó Zsófi Fotó: Bors

Mi ez az őrült érdeklődés és honnan indult Szabó Zsófi?

Az indulás

Szabó Zsófi 1988. szeptember 22-én született, édesapja Szabó Gyula Kossuth-díjas színművész, édesanyja pedig Szabó Pálma. Egy édes testvére és két féltestvére van. A tévés 16 éves korában ismerkedett meg a lovas sporttal, mely egyből rabul is ejtette a szívét: Németországban több rangos versenyt is megnyert és mai napig is az élete része.

A lovaglás mellett az éneklés és a színészet is érdekelte: 2010-ben jelent első dala, Deja Vu címmel, amelyet 2011-ben a Hol a nagy ő? követett. Mindkét dalhoz készült videoklip is. Másik szerelmét is jól ismerhetjük, hiszen színészként nagy sikerrel szerepet például a TV2-n futó Jóban Rosszban című sorozatban, de emellett olyan műsorokban is feltűnt, mint a Válótársak vagy a Hotel Margaret. 2019-től pedig a Reggeli rendszeres műsorvezetője.

Mint ahogy azt írtuk, tévés szereplései ellenére az embereket mégis jobban érdekli a fogyása és a szerelmi élete, ami valóban elég kacifántosan alakult az elmúlt években. Mutatjuk is, hogy miért!

Mártha Imre

A csinos műsorvezető első, ismertebb párja, aki felkeltette a média érdeklődését is, az Mártha Imre a Magyar Villamos Művek egykori vezérigazgatója volt, akivel 2011 nyarán ismerkedtek meg. Kapcsolatukról tudni lehet, hogy a milliárdos üzletemberrel óvatosan ismerkedtek egymással, végül fél évig alkottak egy párt. Zsófi azonban még az év decemberében otthagyta gazdag szerelmét, később pedig azzal indokolta a döntését, hogy a Jóban Rosszban-nal kapcsolatos munkája és Mártha üzleti elfoglaltsága miatt egyszerűen nem volt elég idejük egymásra.

Berki Krisztián

Talán az egyik leghírhedtebb udvarlója Berki Krisztián volt, akit Sarka Kata – akkor még jó barátnők voltak - és Hajdú Péter által ismert meg 2012 januárjában. Úgy szól a fáma, hogy a fiatal színésznő Mártha Imrével való szakítása után egy éjszakát az - akkor még - házaspárnál töltött, ahol ott volt az egykori Fradi-vezér is. Első közös fotójuk, már ekkor felkerült a netre, Zsófi azonban tagadta, hogy bármi romantikus is lenne kettejük között. Később azonban mégis úgy hozta a sors, hogy egymásba gabalyodtak, olyannyira, hogy még egymás nevét is magukra tetováltatták. Mint azt azonban jól tudjuk, szerelmük elég tiszavirág életű volt: mindössze három hónapig sikerült egy párt alkotniuk.

Berki Krisztián Fotó: Ripost

Nagy Tamás Grande

Miután a hírességek világában elég nehéz egy „átlagemberrel” ismerkedni, Zsófi következő szerelme újfent egy ismertebb név volt Nagy Tamás Grande, a Jóban Rosszban producerének személyében. A párosról 2013 elején keringtek olyan pletykát, hogy együtt vannak, kapcsolatukat onnantól kezdve nem tudták eltitkolni, hogy egy TV2-es buliról egymásba karolva távoztak. A színésznő és „főnöke” 2013 őszén szakított, azonban nem tartott sokáig a különlét: a következő évet már ismét egymás karjaiban töltötték. Azonban az újbóli próbálkozás tüze is hamar kialudt: pár hónappal később, 2014 nyarán végleg elbúcsúztak egymástól.

Baronits Gábor Fotó: Ripost

Baronits Gábor

Szabó Zsófi és a szintén színész Baronits Gábor kapcsolata csak egy bohóckodásnak indult, amit senki nem is vett komolyan, hiszen csupán annyi jött át a dologból, hogy együtt töltötték a február 14-ét. Az esetről egy fotó is készült, melyhez annyit írt a színésznő, hogy „Valentin nap a barátommal”. Akkor ezt sokan nem is vették komolyan, illetve, aki igen annak pedig mindketten tagadták, hogy valóban egy párt alkotnának, később azonban Baronits elismerte, hogy egy hétig valóban jártak. Ungár Anikó fia gyorsan hozzá is tette, hogy ez még valójában fiatalkorukban történt és olyan rövid ideig voltak együtt, hogy szinte nem is emlékszik arra az egy hétre.

Horváth Éva milliárdos exe

2015-benegy kisebb cicaharc alakult a hazai celebvilág csillámporos egén, Szabó Zsófi ugyanis Horváth Éva, akkori milliárdos párjával került finoman szólva is közeli kapcsolatba. Több se kellett az egykori szépségkirálynőnek, rögtön üzengetni kezdett fiatalabb vetélytársának:

„Szóval az exemmel jársz? Én pedig éppen pizzát eszem! Szólj, ha abból is kéred a maradékot...”

- mondta akkoriban Horváth Éva, melyről lapunk is beszámolt. Zsófi és a milliárdos kapcsolatáról azóta se derült ki több részlet.

Kis Zsolt

A műsorvezetőt nem viselte meg különösebben a modellel folytatott balhéjuk, még a 2015-ös évben megismerkedett ugyanis Kis Zsolttal. Úgy látszott, hogy a tehetős üzletember mellett végre megtalálta a boldogságot, hiszen Kis december 25-én eljegyezte a gyönyörű kedvesét, akivel a következő év novemberében össze is házasodtak. Egy igazi hetedhét országra szóló lakodalmat tartottak, melyről természetesen a Bors sem maradt le. Az esküvő után egy évvel, 2017 decemberében megszületett a pár első gyermeke, Kis Mendel. Házasságuk sajnos azonban pár évvel később zátonyra futott, melyről Szabó Zsófi 2021. január 29-én személyesen számolt be a Reggeli című műsorban:

„A férjemmel szétmentünk, nehéz időszak van mögöttem. Külön vagyunk már, de látni fognak minket együtt, együtt neveljük a kisfiúnkat, aki élő bizonyítéka annak, hogy ez egy valódi szerelem volt, egy komoly kötődés, nagyon intenzív hat évünk volt együtt. Ha az ember küzd és küzd azért, ami egy idő után nem működik, akkor abban elfárad. És ez egyikünknek sem jó”

– fogalmazott a műsorvezető.

Shane Tusup Fotó: Szabolcs László / Bors

Shane Tusup

A műsorvezető ezek után sem után sem itatta sokáig az egereket, még válásának évében összejött a Hosszú Katinka ex-férjével, Shane Tusuppal. A páros kapcsolatára minden igaz volt, csak a megfontoltság nem: néhány hónapnyi járás után már el is jegyezték egymást, azonban hamar elmúlt a szerelem és alig három hónap jegyben járás után már szakítottak is.

Nos, a fentiek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csinos műsorvezető addig nem adja fel a reményt, amíg meg nem találja az igazit. A kérdés csak az, hogy mikor sikerül?