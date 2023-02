Curtis kifecsegte: ekkor szakított valójában Kulcsár Edina és Csuti

Talán még mindenki emlékszik Kulcsár Edina és Csuti botrányos szakítására, ami bár több mint egy éve történt, a rajongókat még mindig foglalkoztatja a dolog. Bár az egykori házaspár mindent tisztázott már a szakításukkal kapcsolatban, most mégis fény derült egy új részletre, ami jó néhány kérdést felvet.

Kulcsár Edina és Csuti kapcsolata korábban véget ért, mint hittük Fotó: Bors

Szomorú volt a karácsony

Már bőven Kulcsár Edina és Csuti szakítása előtt is sejteni lehetett, hogy a páros között valami nincs rendben, ezt pedig mindkét fél meg is erősítette különböző interjúkban. Akkor azonban még a házasságuk megmentesén dolgoztak, és senki sem gondolta volna, hogy pár hónappal később az egykori szépségkirálynő már egy másik férfi oldalán mosolyog. Az élet viszont mégis így hozta, 2022. januárjában egy érzelmes bejegyzésben tudatták, hogy a legnagyobb igyekezetük ellenére is zátonyra futott a kapcsolatuk, pár nappal később pedig Edina és G.w.M elsöprő boldogságáról cikkeztek az újságok. Az azonban nem derült ki, hogy az egykori álompár mikor is tett pontot a házasságuk végére, egészen idáig... Az ügyben most egy új szereplő szólalt fel, aki nem más, mint Curtis.

Mikor Csuti barátom szétment a feleségével, akkor az első voltam, aki hívta, hogy jöhet hozzám, amíg nincs jól, és el akarja rendezni magában a dolgokat. Ez karácsonykor volt

– mondta Bochkor műsorában a rapper, tehát mint kiderült, Edina és Csuti már az ünnepeket is külön töltötték, és csak fél hónapra rá jelentették be a nagyközönség előtt is a válásukat.

Vajon mikor kezdődött Edina és G.w.M kapcsolata? Fotó: Bánkúti Sándor

Mindketten boldogok

A válás főként Csuti számára volt gyötrelmes, aki nem is titkolta, mennyire megviselték a történtek. Az üzletember azon is eltöprengett, hogy vajon vár-e rá még boldogság, s bár több nő mellett is megfordult az elmúlt egy évben, úgy tűnik, végre ő is révbe ért. Választottja egy 26 éves, vidéki lány, Bianka, aki több szépségversenyen is megfordult már, illetve hamarosan a mesterképzését kezdi az egyetemen. Egyelőre a nyilvánosság előtt nem szeretnék kiteregetni a kapcsolatukat, éppen ezért nem láthattunk még közös fotót róluk, ellenben Edináékról, akivel óriásit fordult a világ. Alig, hogy kimondták a válást, nem sokkal később gyűrű került az egykori szépségkirálynő ujjára, arról nem is beszélve, hogy hamarosan bővül a családjuk, ugyanis Edina várandós a rappertől.