Ez kellemetlen! Óriásplakát hirdeti Kulcsár Edina és Csuti szerelmét

Bár már egy év is eltelt Kulcsár Edina és Csuti viharos szakítása óta, van, ami még mindig őrzi szerelmük emlékét. Többek között egy óriásplakát és internetes hirdetés is... De ne rohanjunk ennyire előre!

Talán mindenki emlékszik, hogy mekkora port kavart, mikor az egykori szépségkirálynő bejelentette, hirtelen jött szakítása után a boldogságot is megtalálta, az akkor 25 éves rapper, G.w.M oldalán. Nem csoda, hogy ezek után Csuti összetört, hiszen alig pár hónappal később Edina bejelentette: gyermeket vár új szerelmétől. Ezt követően az eljegyzés is megtörtént, és a csapból is az folyt, milyen boldog együtt a rapper és a szépségkirálynő, miközben Csuti új kapcsolatai zátonyra futottak. Ennek fényében tehát tényleg furcsán jön ki, hogy valahol még mindig az egykori álompárral reklámoz egy cég...

Fotó: Szabolcs László

Kulcsár Edina és Csuti fotójával még mindig reklámoznak

Az egyik legjelentősebb hazai épületgépészeti vállalat, akiknek a fő profiljuk a wellness termékek értékesítése, egy-két helyen még mindig Kulcsár Edinával és Csutival reklámoz. Annak fényében, hogy milyen viharos éven vannak túl a szereplők, elég kellemetlen lehet, mikor belebotlanak a közös fotójukba az interneten. Jobb esetben az interneten...

Az alábbi képen egy jakuzzit reklámoznak, szerelmesen bújnak egymáshoz, és ahogy az elvárt egy ilyen reklámnál, nagyokat nevetnek. Ez a fotó bárkivel szembe jöhet a mai napig a Facebookon illetve egyéb platformokon is.

Fotó: Facebook

Még mindig Kulcsár Edinával és Csutival hirdet a cég

Óriásplakát is hirdeti a szerelmüket

Ha az internetes hirdetés nem lenne elég, az egyik hazai autópálya mellett óriásplakáton mosolyog az egykori szépségkirálynő és Csuti. Az egészet pedig az teszi még kellemetlenebbé, hogy a kép mellé a következő mondatot írták: "Egy életre szóló kapcsolat".

A Reddit egyik felhasználója pár hónappal ezelőtt készített is róla egy felvételt, s mint kiderült, a plakát még mindig ugyanott, ugyanilyen formában virít.

- Még mindig kint van? Mindig, ha látom felnevetek - írta valaki.

- Vajon amikor látják ezeket a plakátokat, Edina meg G.w.M, akkor mit szólnak? - tette fel a kérdést egy másik kommentelő.