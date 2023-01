Egy éve van együtt Kulcsár Edina és G.w.M

Kulcsár Edina és G.w.M egy éve vállalta fel kapcsolatát, ami nem indult zökkenőmentesen. A modell egykori férjével, Szabó András Csutival tavaly januárban jelentette be, hogy különválnak útjaik.

Tisztázták a kapcsolatot



Az elején még csak sejtették az emberek, hogy Edina már tovább is lépett. Végül egy éve a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba.

– Csutival rég nem vagyunk rendben. Már nem is vagyunk együtt jó ideje, de jóban vagyunk és a gyerekek miatt itt van néha a házban. Igaz, hogy nem 3. fél miatt lett vége a kapcsolatunknak, viszont azt nem tagadom, hogy közben rám talált a SZERELEM! Egy olyan szerelem, amivel még nem találkoztam! Amiről azt sem tudtam, hogy létezik!!! – írta korábban közösségi oldalán a modell.

A kijelentés hatalmas port kavart, Csuti még azt is elárulta lapunknak, hogy mérhetetlenül nagy harag van benne.

Mérhetetlenül dühös volt, de azóta rá is rátalált a szerelem Fotó: Bors

Megkönnyebbülés



Ellenben Edina megkönnyebbülésnek élte meg, hogy felvállalták kapcsolatukat G.w.M-mel. Végül egy közös interjúban, amit a Story-nak adtak mesélt róla, hogy barátai és családja is többször visszaigazolták, hogy nagyon felszabadultnak és boldognak látszik.

Áprilisban meg is találták szerelmi fészküket, ahol természetesen gyerekszobát is berendeztek. Edinának az volt a célja, hogy a kicsik ugyanannyira otthonuknak tekintsék az új lakást, mert ő, a feszültségek ellenére egy szeretetteljes mozaikcsaládot látott maga előtt. Már a kapcsolatuk elején annyira biztosak voltak magukban, hogy közös tetoválást is csináltattak.

Nyáron robbantották a bombát, tavasszal érkezik a baba Fotó: Bánkúti Sándor

Nagy bejelentés



Korábban már többször is felütötte a fejét az a pletyka, hogy Edina várandós lenne. Akkor még a rajongói kérdésekre azt válaszolta, hogy nem tud róla. Végül robbant a bomba, hogy Kulcsár Edina terhes, ezért kellett visszamondania a szereplését a TV2 Dancing with the Stars műsorában. A csatornának akkor egy exkluzív interjút is adott.

– Sajnos, nem sajnos, nyilván kettős érzések vannak bennem. De emiatt a hír miatt nem tudom tovább folytatni a Dancing with the Stars harmadik évadának szereplését, felkészülését. (…) Ennek az oka az, hogy kisbabát várok. Elég váratlanul érintett engem is, vagyis hát nem számítottunk rá. De nyilván, amennyire váratlanul jött, annyira nagy a boldogságunk is – vallotta be Edina, aki helyére Berki Renáta lépett.

Kimondták a végét



Tavaly október végén pont került az egykori szépségkirálynő és férje házasságának végére. Edinát szerelmének édesanyja, Valéria kísérte el a válóperre, akinek szüksége is volt a támogatásra, hiszen nem sokkal korábban derült ki, hogy állapotos. Emiatt is fontos volt mielőbb a házasságuk érvénytelenítésére.

A boldogító igen



Végül már semmi nem állhatott Edina és G.w.M. szerelmének beteljesülése útjában. A rapper nem is várt sokat, a modell születésnapján kérte meg kedvese kezét, egy szálloda tetején. Edina egy posztban írta le, hogy milyen érzések kavarognak benne.



Nem is kezdődhetne a születésnapom szebben! Olyan hihetetlenül jó érzés megélni vele mindent. A kapcsolatunk csúcssebességgel halad előre, mégis a lehető legjobban próbálunk lelassulni egy-egy eseménynél, hogy legyen időnk megélni azokat”

– írta közös képükhöz. Az esküvőt már feltehetően szervezik, így idén ismét magára öltheti majd a menyasszonyi ruhát Kulcsár Edina. A rengeteg esemény, amit mások több év alatt élnek meg Edináéknak csak egy évbe telt. Az évfordulóról az egykori szépségkirálynő egy posztban emlékezett meg.

"1 éve ilyenkor hoztuk nyilvánosságra a szerelmünk, ami nem volt zökkenőmentes, de talán erre mondják azt, hogy szerelem mindenek felett és, hogy az igaz szerelem bármit kibír" – írta a videóhoz Edina.