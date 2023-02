„Csókolj meg!”- dögös fotóval csábít az interneten Szabó Zsófi

Már hetek óta pletykálják, hogy Szabó Zsófi összeszűrhette a levet kollégájával, Miller Dáviddal. A nézőknek feltűnt, hogy izzik a két műsorvezető közt a levegő, csipkelődnek egymással, nemrég pedig szívecskékkel is üzentek a közösségi oldalaikon. Baki Réka asztrológus akkor azt is elmondta, hogy a csillagok mesés jövőt jósolnak nekik.

"Zsófi késői szűz jegyben született, Dávid pedig a bika jegyében. Mindkettő földjegynek számít, ami már alapvetően magában foglalja a harmóniát és a stabilitást. Gyakorlatiasak, megbízhatóak, racionálisak, két lábbal állnak a földön, családcentrikusak és fontos számukra a személyes tér és a karrier is. Tehát már ebben is nagy a hasonlóság köztük, arról nem is beszélve, hogy a romantikus kapcsolatok terén is kifejezetten összeillik ez a két jegy. A születésük napján látható bolygóállások szerint módfelett jó párost alkothatnának, és a holdjaik is jól kapcsolódnak egymáshoz" - mondta az asztrológus.