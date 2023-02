Boszorkányüldözés a celebvilágban? A szakértő szerint perre kell menni!

Tényleg ennyire vékony a határvonal a véleménynyilvánítás, a nyilvános abuzálás és a véleményünk elmondása között? Sportolóktól kezdve a véleményvezér influenszereken keresztül, színészek vagy ünnepelt sztárok is megkapták már a név nélküli, rágalmazó, gúnyos vagy bántó megjegyzéseket. Amióta az internetes platformokon ehhez mindenkinek "joga van", szinte büntetés nélkül megúszhatják a gyalázkodók. De jól van ez így vajon? És mit tehetnek a céltáblaként egyedül maradt sztárjaink, akik egyedül maradtak a küzdelemben? Agárdi Szilvit trágár szavakkal illették, Pásztor Annához betörtek, Nádai Anikó a gyerekeit félti, Illés Fannit pedig állapota miatt gyalázzák a mai napig nyíltan. Hol van a vége, és mikor érdemes jogi útra terelni a problémát?

Dalban mondta el fájdalmát Tóth Andi

A 24 éves nagyváradi énekesnő kamaszként tűnt fel az X-Faktor színpadán, mi több, megnyerte a műsort és népszerűsége azóta is töretlen. Sokaknak bánthatja az önérzetét, hogy a sztár ilyen fiatalon, erdélyi gyökerekkel milyen sikereket ért el, ugyanakkor Andit sem kell félteni: botrányos magánélete, szabadszájúsága megannyiszor verte ki a biztosítékot már a közvéleményben. És a nép nem felejt, reagál. Azonban van, amikor már átlép egy határt, amikor a dolog korántsem véleményformálás, inkább tűnik szándékos bántalmazásnak.

Mint egy élő halott… borzalom. Hogy fogsz kinézni 35-40 évesen, ha már most egy kripta szökevény vagy…

– írták Andi képéhez nemrégiben, de sokaknak ez sem volt elég:

"Igazi roma lányként öltözöl és viselkedsz."

Mások pedig egyenesen drogosnak állítják be a fiatal énekesnőt, aki egy dalban fogalmazta meg, mit gondol erről a kiszolgáltatott helyzetről.

Nádai Anikó már inkább kiszállna

– Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy kitörjön. Engem főleg azért támadtak a netes platformokon, mert egy valóságshow-ból érkeztem, és nem iskolában tanultam ki a tévézés csínját-bínját – mesélte Anikó Lilu műsorában, akinek a képernyőre kerülése után anno rengetegen írták, hogy inkább maradt volna szülővárosában, Baján. De édesanyja halála után is keményen beleálltak.

– A legtöbbször azt kaptam, hogy buta vagyok, a pasim miatt vagyok ott, ahol.

Persze szemtől szembe nem jön oda senki, aki ilyen dolgokat mond nekem

– folytatta kissé lemondóan a fiatal kétgyermekes anyuka, aki azt mondja, hogy ma már szívesen kiszállna a sztárság ezen részéből, ezért is óvja, védi a gyerekek magánszféráját ennyire.

Nádai Anikó már nem mutogatja gyermekeit többé Fotó: Facebook

Öngyilkos lett a zaklató

Pásztor Anna és zaklatója történetét mindenki hallotta: megfélemlítő módon tartották hónapokig rettegésben, és már nem csak az online térben, hanem ténylegesen is betörtek a házába, miközben ő otthon aludt. Majd amikor elkapták, öngyilkos lett a zaklató. Az Anna and the Barbies énekesnője ekkor ezt nyilatkozta arról, mit szól a négy fal közötti abuzálás műfajáról:

– Kézzel-lábbal, minden lehetőségével, az összes létező eszközzel,

minden porcikájával, idegszálával próbálkozzon kibújni ebből a helyzetből úgy, mint egy birkózó meccsen

Addig próbálkozzon, amíg a csomón valami kis rész meg nem lazul. Taktikusan kell ezt tenni, nem feltétlenül arccal és teljes testtel rohanni a veszélybe. Inkább átgondoltan, kivárva a megfelelő pillanatot arra, mikor lehet másoknak beszélni róla

– magyarázta Anna korábban a Család.hu kérdésére.

Anna kálváriája hónapokig tartott Fotó: Pesthy Márton

Szakértő válaszol

Sajnos rengeteg sztárt, közszereplőt érint a kérdés, és nincs lehetőség mindenkit górcső alá venni. Azonban a probléma égető jellege miatt kíváncsiak voltunk, a szakértők hogyan vélekednek erről. Milyen lehetőségek vannak a celeb kezében?

Azzal, hogy valaki közszereplő lesz, egy kicsivel többet kell tűrnie.

– Sajnos nem mondhatok mást. Azt látni viszont, hogy már vannak akik igenis perre mennek, ez jó jel. Kulcsár Edina-Csuti esetében is kimondták, hogy az egykori sztárpárosnak van igaza. Azt viszont el kell mondanom, hogy sajnos itt jön a képbe az időfaktor: míg egy gyalázkodó kommentet kirakni két pillanat, addig az eljárás minimum 1, de leginkább másfél év. A nyomozás után a bíróság dönt, és ha jelen esetben Kulcsáréknak volt igazuk, elkezdődik a polgári per, ami újabb éveket jelent. Tehát évek telnek el, míg a sértett kártérítést kaphat – szögezte le a jogi álláspontot Dr. Baracsi Katalin internetjogász. Katalin azt mondja, hogy tiltással, esetleg képernyőfotóval is védekezhetünk a bántalmazó kommentek ellen, ha valaki megengedheti magának, érdemes jogi útra terelni az eseteket, hiszen ez bűncselekmény.