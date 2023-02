Betelt a pohár Nádai Anikónál: „Ha lehetne, én kiszállnék ebből. Elég volt!”

Nádai Anikó 13 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, mint reality-sztár, azóta pedig fenekestül felfordult az élete több műsorban dolgozott, rátalált a szerelem és két kisfiú büszke édesanyja. A csinos műsorvezető most Lilu vendége volt, ahol felelevenitette karrierje kezdetét. Mint mondta, a reality előtt tanárszakon tanult, éjszakánként egy pókerklubban dolgozott, elvégzett egy műkörmös-tanfolyamot, emellett pedig hitele is volt, és úgy érezte, nem találja a helyét a világban, ezért jelentkezett a Való-Világba.

Minden is voltam, és ezt az egészet annak tudom be, hogy nem tudtam, mit szeretnék magammal kezdeni. Azt tudtam, hogy meg szeretném változtatni az életem, hogy szeretnék valami teljesen mást csinálni, mert nem vagyok az utamon. Én ezért jelentkeztem. Nem volt veszítenivalóm. Éltem egy életet, ami nem elégített ki

– magyarázta.

Fotó: Ripost

Nádai Anikó amikor először lehetőséget kapott, mint műsorvezető, azt érezte, hogy háromszor annyit kell beletennie a munkájába, mint bárki másnak, hiszen a kommentelők gyakran emlékeztették arra, hogy a Való-Világból jött, és nem iskolában tanulta a hivatást.

Ezt kaptam meg a legtöbbször az évek alatt, hogy buta vagyok, hogy igazából nincs ehhez tehetségem, nem vagyok erre jó, azért vagyok itt, merthogy például ki a gyermekemnek az édesapja, és csak neki köszönhetem, hogy még mindig ezen a pályán vagyok

– magyarázta, majd Lilu hozzátette, régebb óta dolgozik a csatornánál és pontosan tudja, Kovács Dánielnek semmi köze nincs ahhoz, hogy Anikó műsorvezető lett.

Nádai Anikó az elmúlt években rengeteg támadást kapott, ahogy akkor is, amikor szülés után visszatért a munkába, most viszont már belefáradt az állandó magyarázkodásba.

Most jutottam el arra a pontra, hogy ha lehetne, én kiszállnék ebből. Elég volt

– idézte fel a csinos édesanya, hogy amikor az édesanyja meghalt, akkor is megjelentek olyan trollok az oldalán, akik a veszteségén csámcsogtak.

Ezek hatására döntötte el azt is, hogy sosem mutatja meg a gyerekeit a közösségi oldalain. Az idősebbik fiáról, Patrikról annak idején osztott meg fotókat, de miután szembesült azzal, hogy az interneten egy babát is képesek megszólni az emberek, úgy döntött, felhagy ezzel, hiszen egyik gyerekét sem szeretné hasonló bántásoknak kitenni.