Tündérmesébe illő karrier: Budapest utcáin sétálva fedezték fel a leghíresebb magyar szupermodellt, Palvin Barbit

Ha tetszik, ha nem manapság egy olyan világban élünk, amely az influenszerek térhódításának kedvez, ezzel pedig fiatalok ezreit „csábítják” egy olyan szebb és könnyebb élet felé, amely nem szól másról, mint a siker és a csillogás. Azonban van valaki, akinek a mostani a tinédzserek álma már jóval, a nagy közösségi média boom előtt elérhetővé vált, méghozzá egészen tündérmesébe illő módon. Utóbbiból már egyesek sejthetik, hogy az elképesztően népszerű és világszerte ismert magyar modellről, Palvin Barbiról van szó. A még mindig csak 29 éves Barbi már több mint tíz éve a pályán van és a csillaga csak egyre fényesebben ragyog.

Az igéző tekintetű Palvin Barbi Fotó: Xinhua / eyevine

Hogy került egy magyar tinilány a világhírnevet jelentő deszkákra? Milyen egy világsztár élete? Rátalált-e már a szerelem?

Egy átlagos magyar lány

Palvin Barbara Budapesten született, 1993. október 8-án. Tanulmányait az Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban, majd a Színyei Merse Pál Gimnáziumban végezte. Bármilyen meglepő is, de Barbit kislányként nem igazán vonzotta a modellkedés, helyette sokkal inkább az éneklés és focizás érdekelte. Ennek ellenére mégis egy kész tündérmesébe csöppent, hiszen egészen elképesztő karrierjét egy puszta véletlennek köszönheti, ugyanis 2006-ban, az akkor 13 éves lányt egyszerűen leszólították az utcán. Barbinak innentől kezdve nem volt megállás: az ICON Modellügynökségnél kezdett először dolgozni, és még a 2006-os évben debütált a Spur Magazine-ban.

Barbi páratlan szépségének köszönhetően gyorsan a divatvilág kedvence lett, és nem is volt kérdés, hogy egyenes út vezet neki a világ egyik legnagyobb modellügynökségéhez, az IMG-hez, melyhez 2009-ben le is szerződött. Ezt követően már egészen fiatalon olyan magazinokban szerepelt, mint a Jalouse, a Vogue, vagy a Glamour.

A kifutón 2010 februárjában a Milan Fashion Week-en debütált, méghozzá a Prada képviselőjeként, és még ez év tavaszán részt vett a párizsi divathéten is.

A szupersztár

Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci, Julien MacDonald, Vivienne Westwood, Loewe és Giles, csak hogy néhány nevet említsünk azok közöl, akiknek Barbi bemutatta a ruháit, emellett pedig olyan világhírű márkáknak a reklámarca is, mint a Chanel Beauty, a Tommy Hilfiger, a H&M, a Calzedonia, a Pull and Bear, a Cartier, a Calvin Klein vagy a Stradivarius – Chic Twist. Ezt még mindig tovább tudta fokozni, 2011-ben ő nyitotta meg a Chanel show-t,

2012 februárjában ő lett a L’Oreal Paris első magyar nagykövete, novemberben a Victoria’s Secret válogatta be a Fashion Show-ra, amely utóbb még nagyobb népszerűséget hozott neki. Majd 2019-ben pedig, szintén ő volt ez első magyar, aki a Victoria's Secret angyala, azaz a márka hivatalos modellje lehetett.

Miután Palvin nemcsak a fotókon mutat csodásan, hanem a képernyőn is, megcsodálhattuk már számos reklámfilmben, és a 2014-es Herkules című szuperprodukcióban is, valamint kiváló választásnak bizonyult a 2020. november 8-án, Budapesten megrendezett MTV Music Awards díjátadó gálájának a vezetésére is, melyben David Guetta volt a segítségére.

A világhírű magyar modellnek természetesen a díjakból is bőven kijutott, ugyanis 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban is elnyerte a Glamour Women of the Year Az év modellje díját, 2016-ban pedig még a Sports Illustrated „Az év újoncának” járó elismerését is bezsebelhette.

Cupido

Barbi természetesen nemcsak a szakmai élete miatt kerül sokszor címlapokra, hanem a világsztárokat felvonultató hódolói kapcsán is. Annak ellenére ugyanis, hogy a magyar modell és a világhírű amerikai színész, Dylan Sprouse 2018 óta boldog párkapcsolatban élnek, - ennek köszönhetőn már számos látogatást is tettek kis hazánkban - Palvin korábban gyakran került az újságok címlapjára magánélete miatt.

Palvin Barbi és barátja, Dylan Sprouse Fotó: AFP

Nem túl meglepő módon a sokan próbáltak a szépség közelébe férkőzni és ennek az lett a következménye, hogy szinte mindenkivel hírbe hozták, akivel csak érintkezett a modell. A New Yorkba élő Barbit az évek során mások mellett olyan hírességekkel boronálták már össze, mint Justin Bieber, az egykori One Direction tag, Niall Horan, vagy éppen az Oscar-díjas színész, Leonardo DiCaprio.

Hogy mit hoz még a jövő a legismertebb magyar szupermodellnek nem tudjuk, de abban biztosak vagyunk, hogy még egy jó darabig a szakma megkerülhetetlen alakja lesz.