Palvin Barbi és szerelme képtelen megyezeni a gyerekvállalás kérdésében

Négy éve, 2018. óta alkot egy párt a szupermodell Palvin Barbara és színész kedvese, Dylan Sprouse. A szerelmesek megtalálták a összhangot majdnem mindenben, közös lakást vettek Los Angelesben, mindeközben a jövőjüket is tervezgetik, emellett azért jó párszor Magyarországra is ellátogatnak. Barbi a Best magazinnak vallotta be: úgy érzi, megtalálta a Nagy Ő-t.

Barbi úgy érzi, Dylan mellett boldogságra lelt Fotó: AFP

– Megtaláltam az igazit. Nincs kétség bennem, hogy Dylan számomra a nagy ő. Most már van egy közös otthonunk is, amit nyolc hónap alatt együtt újítottuk fel, 90%-osan kész is van, úgyhogy egy ideje már be is költöztünk – ecsetelte.

De hogy mire is vonatkozott a "majdnem mindenben" megtalált összhang? Nos, azért van egy-két "apróság", amiről másképp gondolkodnak.

Mikor jön a gyerek Palvin Barbiéknál?

Természetesen a szerelmesek szeretnék összekötni az életüket és gyerekeket is szeretnének, ám addig még tisztázniuk kell pár kérdést. A lap cikkéből kiderül ugyanis, hogy Palvin Barbara egy vagy kettő, míg a színész hét gyereket szeretne, ráadásul az időzítésen is van mit csiszolniuk.

– Dylan az izlandi viking tradícióit követi. Eszerint ő a férfi, én a nő, és igenis előbb jöjjenek a gyerekek, csak aztán a házasság. Én viszont pont fordítva gondolom.

De a megoldás úgyis az lesz, hogy a nő dönt, a férfi meg hallgat rá

– jelentette ki a szupermodell.

Dylan tanulgat

Barbi azt is elárulta, bizony kedvese, Dylan Sprouse amerikaiként még alaposan küzd a magyar nyelvvel, annak ellenére, hogy már jó ideje ismerik egymást. Tény azonban, hogy míg a jóféle magyar pálinkával hamar barátságot kötött a fiú, kis hazánk nyelvtana kifog rajta. De majd leendő gyermekük mellett lesz alkalma tanulgatnia, így tulajdonképpen azért annyira nincs lemaradva.

Nem árt egyébként azzal sem számolni, hogy Sprouse családjában sok ikerpár van!