Tündéri fotó! Megmutatta ritkán látott gyermekeit G.w.M

G.w.M és gyermekei édesanyja között valóságos háború robbant ki az elmúlt hónapokban. A rapper azzal vádolta meg Nagy Melanie-t, hogy eltiltja őt a kislányától és kisfiától, és ország-világ előtt "gonosz, rothadt nőnek" nevezte. Ezután egy jó darabig ment még az adok-kapok, ám mivel sehogy sem tudtak békét kötni, abban maradtak, hogy inkább nem beszélnek egymással. Az édesanya azonban hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy a kislányát és a kisfiát ne látogatná Varga Márk, sőt...

Fotó: Bánkúti Sándor

G.w.M gyermekeivel mozizott

Legutóbb például mozizni vitte a kicsiket, ahonnét egy fotóval jelentkezett be. Tehát való igaz, hogy Melanie nem tiltotta el őket.

Fiam G.w.M pózban szigorúan, mint mindig!

- írta a képhez a rapper.

Mutatjuk!

40 milliós hitellel maradt egyedül

Melanie és G.w.M még a bíróságon is csatázott, nagy nehezen pedig aláírták a papírokat is. Nem gondolnánk, hogy az édesanya jól járt, ugyanis, ahogyan azt korábban Melanie elmondta, 40 milliós tartozás szakadt a nyakába. A hitelt még együtt vették fel, azonban a nő nevére, így a törlesztés is rámarad, miután G.w.M Kulcsár Edina oldalán találta meg a boldogságot. Ha ez még nem lenne elég, vannak más adósságok is, családtagoktól kölcsönkért kisebb-nagyobb összegek, amiket szintén a gyermekeit egyedül nevelő édesanyának kell kifizetnie.

Az anya szavai annak fényében kifejezetten furcsán veszi ki magát, hogy G.w.M többször is nyomatékosította: nincsenek anyagi gondjai. 26 évesen olyan életet él, amelyről még a neves bankárok is csak álmodnak: mintegy hatvanmilliós S-osztályú Mercedesszel furikázik, de egy több tízmilliós Porsche Panamera luxussportautót is vásárolt magának, és saját elmondása szerint volt olyan, hogy ötmillió forintot hagyott ott egy boltban ruhákért. Nemrég pedig új szerelmét, menyasszonyát, Kulcsár Edinát lepte meg születésnapján egy luxusautóval.