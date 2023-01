Szexi cicaként tér vissza a képernyőre Pap Dorci

Pap Dorcival óriásit fordult a világ, mióta haza jött az Exatlon forgatásáról, Dominikáról! A fiatal lány többek között a Dancing with the Stars műsorában is megmutatta, nem csak az akadálypályákat veszi gond nélkül, tánctudása is irigylésre méltó. Idén azonban újabb szerepben láthatjuk Dorcit, Majka és Pápai Joci szexi cicájaként.

Fotó: TV2

Pap Dorci nagyon élvezte Majka és Pápai Joci társaságát

- Nagyon fárasztó volt a forgatás, sokat dolgoztunk egy nap, de ettől függetlenül imádtam az egészet, nagyon jól éreztem magam a fiúkkal. Úgy gondolom, hogy könnyen sikerült beilleszkednem, Majkáék nagyon befogadóak voltak, és egy pillanatra sem éreztették azt velem, hogy nem örülnének nekem, vagy ne lenne ott a helyem köztük. Segítettek mindenben, gyorsan összehangolódtunk, sokat hülyéskedtünk, nevettünk, jókat szórakoztunk!- kezdte lapunknak Dorci, aki azt is elárulta, mi lesz a pontos feladata a két nagyszájú zenész között.

Én leszek a segítőjük, én mutatom be a játékosoknak a nyereményüket, ahogy a két fiú hív engem: a műsor szexi cicája.

Érdekli a műsorvezetés

Dorci kérdésünkre elárulta, a Zsákbamacska forgatása meghozta a kedvét a televíziózáshoz, azon belül is a műsorvezetéshez. Bár eddig csak versenyzőként láthatták a nézők, valószínűleg az sem okozna neki problémát, ha mikrofonnal a kezében kellene felkonferálnia egy-egy műsort.

- Számomra nagyon izgalmas volt ez az egész, hiszen én eddig csak szereplőként vettem részt műsorokban, most viszont teljesen belelátok a másik oldalba, és más szerepben vagyok. Most már egyre jobban érdekel ez a vonal is igen, szívesen kipróbálnám magam más területein a tv-nek, bízom benne, hogy lesz még rá lehetőségem - árulta el.

Táncversenyen indulna

Azt kijelenthetjük, hogy Dorcit különleges tehetséggel áldották meg. Elég csak az Exatlonra gondolnunk, ahol két évadban is a döntőig jutott, de a Dancing with the Stars műsorában is a dobogó harmadik fokára állhatott Baranya Dávid mellett. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy komolyabban is elkezdjen foglalkozni a tánccal, arról nem is beszélve, hogy még egy profi-amatőr versenyre is benevezne.

A tánc nagyon hiányzik, nem is hagytam abba a Dancing után, továbbra is odáig vagyok érte, viszont most a Zsákbamacska forgatása alatt muszáj volt szüneteltetnem, mert a napi 10 órás forgatások mellett sajnos nem tudtam sehova beilleszteni a tánc órákat. Remélem utána tudom folytatni, és ha igen, akkor mindenképp tervben van legalább egy Pro-am verseny is

- árulta el a TV2 sztárja.