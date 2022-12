Tilla szenzációs bejelentést tett: Ők lesznek a Zsákbamacska műsorvezetői

Vadonatúj köntösben érkezik hamarosan a tévéképernyőkre a Zsákba macska. A műsor egy megújult formában kerül majd képernyőre, most a Sztárban Sztár leszek elődöntőjében pedig egy nagy bejelentés keretében kiderült, hogy különleges műsorvezetőket is kapott a vetélkedő Majka és Pápai Joci személyében.

Nagy energiákkal folynak a TV2 legújabb műsorának előkészületei, az egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska hamarosan ismét a magyar nézőket szórakoztatja. Méghozzá új köntösben tér vissza az eredetileg amerikai formátum, amely jelenleg is nagy sikerrel fut Németországban, Görögországban, Franciaországban és Törökországban is.



„A Szerencsekerék sikere mutatja, hogy a régi kedvenceket érdemes 2022-23-ban is újragondolni, és nagyon örülünk, hogy sikerült egy ilyen legendás vetélkedő jogait megszerezni. Köztudott a TV2-ről, hogy a legjobb műsorvezetőkkel rendelkezik és nagyon örülök, hogy Majkát meg tudtam győzni erre a produkcióra és itt debütál majd társműsorvezetőként Pápai Joci. Azt gondolom ez a kettős a garancia az önfeledt szórakozásra”

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.



A Zsákbamacska eredeti címe az angol Let’s make a deal, ami magyarul annyit jelent: kössünk üzletet. Így a játékszabályok is a szlogen jegyében zajlanak, azaz a műsorvezetők állandóan alkukat kötnek a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik. A hazai verzió – akár csak az amerikai - egyik különlegessége az lesz, hogy a játékosok jelmezben érkeznek, így kinézetük és performanszaik nem kevés derültséget okoznak majd a stúdióban.