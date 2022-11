Papp Dorci vadító dominaszerkóban mutatta meg formás fenekét

Pap Dorci és párja hétről hétre egyre felkészültebb és a zsűri is értékeli a fejlődésüket. Az utolsó helyről a múlt adásban felkerültek az élmezőnybe, és most már az a cél lebegett a szemük előtt, hogy megszerezzék a műsor első 10 pontját.

Fotó: Nagy Zoltan

Ehhez Dorci mindent be is vetett, egy latex dominaszerkóban próbálta átadni a pasodoble erejét és szenvedélyességét. Az előadásuk után Szente Vajk meg is jegyezte, hogy olyan, mintha Amszterdam hírhedt piros lámpás utcájából lépett volna elő - szúrta ki a Ripost.