Schobert Norbika: Cristiano Ronaldo akartam lenni

A Farm VIP utolsó szériájának győztese ma már ezreket motivál edzésvideóival és fotóival, éppen úgy, ahogyan édesanyja és édesapja is teszi ezt hosszú évek óta. A 17 éves kamasz fiú sokáig a sport felé sem nézett, sőt inkább titokban nassolgatott, mígnem egy napon a testnevelőtanára meglátta benne a lehetőséget, amit ő maga még akkor sem... Norbika erről a Ripostnak mesélt.

Fotó: TV2

„Nagyjából tizenkét éves koromig kicsit sem érdekelt, hogy van rajtam jó pár kiló.

Olyannyira nem, hogy gyakorlatilag zugevő voltam.

A szüleim hiába terelgettek az egészségesebb kaják felé, én folyton titokban nassoltam és ettem mindent, ami csak az eszembe jutott. És hát sok minden eszembe jutott...” – kezdte nevetve a kamasz fiú, aki először focista akart lenni, de...

„Maradjunk annyiban, hogy nem én voltam a suli sportlegendája és nem a tesióra volt a kedvencem. Inkább az ebédszünetben jeleskedtem. A tornatanárom viszont meglátta bennem a vízilabdást, bár nem értettem, mire is céloz ezzel. Emlékszem arra gondoltam, hogy talán arra utal, hogy a komoly ”úszógumi”, amit magamra növesztettem, majd fenntart a vízen. De ő persze az alkatomra célzott, ami a háj alatt lapult. Én inkább Cristiano Ronaldo akartam lenni, így elmentem focizni Újpestre. Hamar rá is kellett jönnöm, hogy nem én leszek a következő aranylabdás, hiszen az edzéseken én még csak az első körrel küzdöttem futás közben, míg a többiek már rég lenyomták a másodikat is.

Végül tényleg a vízilabdában találtam meg önmagam és ennek a sportnak köszönhetően kezdtem el tudatosabban táplálkozni.

Nem azt mondom, hogy teljesen elhagytam a ”csokikát”, de a heti öt edzésnek hála még így is olvadtak rólam a kilók. Egy év alatt tizenkét kilótól szabadultam meg és nagyon megváltoztam kívül, belül...” – magyarázta a lapnak Norbika.