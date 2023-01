Schobert Norbika reagált az őt ért súlyos vádakra

Schobert Norbika szinte lehetetlen helyzetből fordította meg a Farm VIP fináléját és végül az utolsó pillanatokban előzte meg a majd egy órával vezető Smaltig Dalmát, akitől a labirintusban elpártolt a szerencse, míg a 17 éves kamaszfiú hamar megtalálta a tárgyakat, melyek a kapunyitáshoz kellettek. Talán ez sarkalta az összeesküvés-elméleteket gyártó kommentelőket arra, hogy a kákán is csomót keresve találjanak fogást a győztesen. Így születtek meg azok a vélemények, melyek szerint Schobert Norbika több ponton is csalt. Először a puzzle kirakásánál "fogtak gyanút" a mindentudók, majd a véghajránál, amikor a fiatal srác kézzel kezdte el tekerni a kapunyitó szerkezetet.

Fotó: Bors

Nos, lapunk összefutott Schobert Norbikával a Dikh Rádió reggeli műsorában, ahol Völgyi Zsuzsival és Maka Gyuszival beszélgetett. A Süss fel nap című élőműsor szünetében rá is kérdeztünk, mit gondol az őt ért támadásokról.

- Amíg tartott a Farm VIP, folyamatosan áradtak felém a pozitív vélemények. Hogy őszinte legyek, nagyon meg is lepett az a sok szeretet, amit kaptam a nézőktől, mert nem erre számítottam. A döntő után viszont kicsit megfordult ez a dolog, én pedig csak kapkodtam a fejem. Persze a finálé adás után is rengeteg gratuláló üzenet és komment jött minden létező fórumon, de láttam, hogy kezdenek erősödni a negatív hangok is. Ezek töbnyire arról szóltak, hogy csaltam a döntőben és ez őszintén meglepett és persze nem is esett jól, hiszen meg sem fordult a fejemben, hogy a játékok során bárhol mismásoljak, vagy tisztességtelen előnyhöz jussak.

Persze az sem fordult meg a fejemben, hogy lesznek emberek, akik csalást látnak a játékomban

- kezdte a Borsnak Norbika, akit egy darabig ugyan zavart a netes "ellenszél", de hamar megtanulta kezelni ezeket a véleményeket, így ma már csak mosolyog, ha belefut egy-egy negatív kommentbe.

Fotó: Bors

- Arra jöttem rá, hogy vannak emberek, akik hiába teljesítenek jól, egyszerűen nem lesznek mindenki számára kedvesek, hogy finoman fogalmazzak. Csinálhattam volna én akármit, akkor is célponttá válok bizonyos emberek, vagy embertípus szemében, így mára már elengedtem ezt a dolgot, és ha nem is nevetek a kommenteken, de nem veszem magamra, mert én tudom, hogy fair játékot játszottam végig. Nincs miért magyarázkodnom, de most végig megyek azokon a pontokon, ahol sokan csalást kiáltanak - mondta a Farm VIP harmadik szériájának győztese.

- Valóban megnéztem, hogy Dalma hogyan rakta ki a puzzle-t, de ez egyáltalán nem volt szabályellenes, hiszen a korábbi játékokban is volt mód arra, hogy megnézzük, hogy az előttünk végző játékos milyen megoldást választott akár egy kirakós esetében. Járhattam volna úgy is, hogy Dalma összekeveri az elemeket, miután végzett, mert a szabály ezt is lehetővé teszi, de ő nem tette, így láttam a végeredményt. Persze még így is kinéztem az operatőrre, hogy megerősítést kapjak, valóban szabályosan járok el... Egyébként az a pillantás nem segített sokat. Csak azután ment jól a kirakós, hogy rájöttem, a széleit kell először kirakni.

Ez viszont nem abból derült ki számomra, hogy átnéztem Dalma művére

- tisztázta az "első vádpontot" a fiatal srác, majd reagált a másik, sokak által csalásként emlegetett momentumra.

Fotó: Bors

- Kézzel tekertem a kapunyitó szerkezetet, de ennek az okát nagyon tisztán lehetett látni az adásban. a kar kiszakadt a helyéről és nem is lehetett visszatenni. Ennek ellenére hosszú időn át próbáltam visszaszúrni a szöget, de nem ment. Végül teljesen levált róla, miközben láttam, hogy Dalma érkezik. Feltettem magamnak a kérdést, hogy elcsúszatok-e ezen, hogy abbahagyjam-e, de nyilván nem akartam. Ki is szóltam a stábnak, hogy tekerhetem-e kézzel és egyértelmű igen volt a válsz. Egyébként kézzel sokkal nehezebb volt tekerni, mint a karral, vagyis semmilyen előnyhöz nem jutottam - magyarázta Schobert Norbika, aki már rég nem naiv, így tisztában van vele, hogy ezzel sem tud mindenkit meggyőzni az igazáról, de mégis úgy érezte, egyszer elmondja mi történt pontosan a Farm VIP fináléja alatt.