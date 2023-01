Leblanc Győző fájdalmas vallomása: „Idegileg instabil vagyok, és fölkavar, ha az elvesztéséről beszélek”

Tóth Éva 4,5 hónapja hunyt el tragikus hirtelenséggel. Leblanc Győző az első karácsonyát töltötte az énekesnő nélkül. A Borsnak elárulta, még nem tudott túllépni a történteken, de reméli, idővel a fájdalom enyhülni fog.

Ma is vannak nehéz éjszakáim, idegileg instabil vagyok, és fölkavar, ha az elvesztéséről beszélek

– kezdte elérzékenyülve.

– A fájdalmas időszakban itt van nekem a két aranyos fiam, akik mindenben segítenek nekem, együtt töltöttük a családdal az ünnepeket. Évi rendkívül elkényeztetett engem, most látom csak, milyen hiányosságaim vannak, hiszen ő csinált mindent, nekem csak színpadra kellett lépnem, ez volt az én boldogságom. A gyerekeim által igyekszem elsajátítani az internet és az okostelefon használatát, hogy boldoguljak az ügyek intézésével a jövőben – mesélte.

Közel öt hónappal ezelőtt veszítette el Évát. Fotó: Bors

„Felcsendültek a közös dalaink”

Az operaénekesben a rajongók és a közönség is tartja a lelket. A nehéz időkben azonban végre sikerélmények is érték, melyről lapunknak mesélt.

– Évi búcsúztatójának anyagából készítettem egy összeállítást, ebből volt most pár előadás. Kivetítettük projektorral a fényképeit, többek között felcsendültek a közös dalaink, és a helyzethez illő számokat is énekeltem. Nagyon szerették a nézők. Az exhibicionizmusunk jelzi, mennyire függünk mi előadók attól, hogyan reagál a közönség az előadásokra.

Nem tudom szavakba önteni, mennyi energiát kaptam a nézőtérről.

Hetekig kihat az emberre, egész másképp látom a világot – mondta könnyeivel küszködve.

"Kivetítettük projektorral a fényképeit, többek között felcsendültek a közös dalaink." Fotó: YouTube

„Remélem kihúz a legmélyebb gödörből”

– Tudom, ha Évi itt lenne most is mellettem, azt mondaná: Győzi menjél tovább. Ő egy nyíltszívű, szeretetteljes ember volt mindenkivel, a kapcsolatteremtő képessége adta a sikereinket. Valószínűleg Éva intézte föntről, ugyanis meghívtak Ausztráliába, a február 17-től 19-ig tartandó magyarok világtalálkozójára Gold Coast városába. Szeredi Krisztinával, aki többször is járt már kint nagy sikerrel, és egy nagyon tehetséges fiatal – talán túlzottan is fiatal hozzám – énekesnővel kaptuk közösen a meghívást. A műsor első részében megemlékezünk Éviről, a többiben operett világslágereket, magyar hazafias dalokat és nosztalgia slágereket fogunk énekelni – árulta el a művész, aki bízik benne, hogy a kint töltött idő egy fordulópont lesz a gyászában.

Remélem kihúz a legmélyebb gödörből. Azokon a helyeken fogok járni, ahol nagy sikereket értünk el Évivel.

A kinti élmények föl fogják tépni a sebeket, de érzem, ha kimozdulok abból a házból, ahol húsz boldog évet töltöttünk el együtt, és ahol minden rá emlékeztet, sokat segít nekem. Ausztráliában ismerkedtünk meg, ott szerettünk egymásba, csodálatos élmény lesz visszatérni, ebbe kapaszkodom jelenleg – mesélte.

Győző hamarosan visszatér Ausztráliába, ahol megismerték egymást Évával Fotó: Leblanc Győző

„Megígértem a nézőknek is, hogy összeszedem magam”

Győző és Éva éveken át vezette közösen a Hatoscsatornán Dallamok szárnyán című műsort. Sokáig el sem tudta képzelni, hogy imádott párja nélkül visszaüljön a kamerák elé, most azonban lehet, hogy mégis folytatja.

Lehet, hogy megpróbálom Éva nélkül egyedül tovább csinálni a kívánságműsort. Nem tudom, hogy mit hoz a sors, de megígértem a nézőknek is, hogy összeszedem magam. Amikor bejelentettem, hogy temetésének időpontját abban a stúdióban, rendkívül rossz hatással volt rám az üres szék. Többször kellett nekiugrani a beszédemnek, mire sikerült. Ez az ő gyereke volt, sosem lesz már nélküle ugyanaz, de ha nem is úgy, ahogy ő, de talán el tudom majd mondani a kívánságokat – fűzte hozzá.