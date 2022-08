Így vesznek végső búcsút Leblanc Győző feleségétől

Ahogy arról a Bors is beszámolt, múlt héten szerdán otthonában hunyt el Leblanc Győző felesége. A megtört férfi a Borsnak mesélt arról a szörnyű reggelről, amikor Tóth Éva operetténekesnőt az ágyában holtan találta. Pénteken már a temetés pontos időpontját és helyszínét is lehetett tudni, azonban a sírással küzdő özvegy a Borsnak további részleteket is elárult, milyen módon vesznek végső búcsút a népszerű énekesnőtől.

– A búcsúztató nyilvános lesz, aki szeretné, le tudja róni kegyeletét szeretett Évámtól. Különös, nem szokványos módon búcsúztunk tőle, vízszórásos temetést választottam. Jövő hónap elsején a Hatoscsatornán beszélek a történtekről, és egyben szeretnénk egy műsorral emlékezni róla, az lesz a Dallamok szárnyán utolsó adása (heti rendszerességgel jelentkező kívánságműsor, melyben Tóth Éva és Leblanc Győző a levélben, az interneten és a telefonon érkezett kívánságokat igyekezett teljesíteni – a szerk.) – árulta el a 75 éves operaénekes kollégánknak.