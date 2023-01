Köllő Babett kis büdös görénynek nevezi a lányát

A Vigyázat, gyerekkel vagyok! stúdiójában Köllő Babett és kislánya is helyet foglalt. Milla nagyon izgatott volt, hogy végre szerepelhet a TV2-n látható kedvenc műsorában, talán ezért is árult el olyan dolgokat édesanyjáról, amelyek hallatán Babettnek is kikerekedett a szeme.

– Az esti szeretgetésnél szokott lenni, amikor megölelgetem a gyerekemet, hogy annyira elönt az iránta érzett szeretet, hogy azt mondom neki: Te kis mocsok, te kis büdös görény! Ezeket persze nyilván nem sértésnek szánom, becenevek. Volt egy időszak, amikor nagyon szerette, és minden este kérte, hogy mást találjak ki. Mire eljutottunk a műsorba, közölte, hogy ez ciki, és nem csak az általam adott becenevek, hanem vannak olyan poénjaim is, amiket cikisnek tart – magyarázta Babett, akit igencsak meglepett Milla kijelentése, ugyanis az édesanya most először szembesült azzal, hogyan vélekedik ezekről a dolgokról.

Milla az őszinte válaszaival nagy meglepetést okozott édesanyjának Fotó: Máté Krisztián / TV2

– Most először mondta ezt, eddig nem tudtam. Meg voltam róla győződve, hogy nagyon menő vagyok. Sokszor elmondja, hogy különleges a kapcsolatunk, mindent megbeszélünk egymással és látja a környezetében, hogy nem mindenhol van így. Azt tudtam, hogy mi tényleg mindent átbeszélünk, este van „énidőnk”, amikor megbeszéljük a kis dolgainkat és a napi történéseket. Ő akkor bátran mondja, hogy mit gondol, most szembesültem csak azzal, hogy szerinte vannak cikis dolgaim. Mindegy, feldolgozom valahogy – tette hozzá Babett nevetve, ám a műsor felvétele alatt nem ez volt az egyetlen pillanat, amikor meglepte őt Milla.

– Eddig meg voltam győződve róla, hogy az én lányom sokkal csendesebb, halk szavú, visszahúzódó gyerek. Amikor elvállaltuk a műsort – miatta mondtunk rá igent, mert az egyik kedvence –, a szervezéstől a forgatásig eltelt egy kis idő. Ezalatt Milla sokkal nyitottabb lett. Mondjuk nem ártott volna, ha fél évvel előbb történik meg a felvétel… – viccelődött a színésznő arra utalva, hogy lánya türelmetlenül várta, hogy a Vigyázat, gyerekkel vagyok! kamerái elé állhasson.