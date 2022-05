Testőrt bérel 12 éves lánya mellé Köllő Babett

Egyre nagyobb lesz Köllő Babett kislánya: Milla bizony már 12 éves, és noha ég alacsonyabb anyukájánál, a ruhaméretük egyezik, cipőméretben pedig le is körözte. A híres anyukának pedig hamarosan azt is tudomásul kell vennie: olyan dolgok is érdekelni kezdik majd a kislányát, amik eddig nem: fiúk, bulizás, kamaszkori lázadás. Szerencsére ez még a jövő zenéje, de Babett inkább jó előre felkészül.

– Nagyon kislány még, óvatosan szoktam kérdezgetni, hogy tetszik-e neki valaki, de csak legyint: „Anya, engem ez nem érdekel!” Közben röhögve mondogatja: „Ha lesz egy férjem, én itt fogok lakni, majd ő lakik a szomszédban” – mesélte az édesanya a Hot! magazinnak.

Persze már védelmi kérdésekben is talált egy nagyszerű, bár cseppet sem hétköznapi megoldást: ha kell, testőrt fogad fel gyermeke mellé!

– A telefonra telepített nyomkövető helyett sokkal jobb megoldást találtam! Egy mulatós zenészről hallottam, hogy „gyerek őrző-védő” cége van; jobban tetszik az az opció, hogy elkísérje valaki. Testőrt bérelek, ha a lányom elkezd bulizni! Egy biztos: nem Milla tudta nélkül fogom csinálni, hanem megbeszélem vele, hogy sok rossz dolog történhet, ezért távolról fogják figyelni.