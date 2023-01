Köllő Babett: „Azért fizetek, hogy kicsináljanak”

Több hazai sztárunkon végigsöpört a Bali Belly-nek nevezett kór, mely gyomorrontásra emlékeztető tünetekkel támad. A napokban Horváth Éva és kisfia esett át a víruson, szilveszterkor pedig Köllő Babettet és lányát döntötte le a kór.

– Hát, elárulhatom, nem úgy alakult a szilveszteri buli, ahogy terveztük… Vélhetően egy ottani vírus az egész társaságot ledöntötte a lábáról. Felváltva lettünk rosszul: folyamatosan görcsölt a hasunk és 20 percenként rohantunk a mosdóba” – mondta akkor Babett, aki most hírt adott a Borsnak az állapotukról:

– Most már teljesen túl vagyunk rajta. Lement néhány kiló akkor, ami hála a jó égnek vissza sem jött! Mérlegre nem álltam, de érzem a nadrágjaimon. Legalább újévkor nem kellett megfogadnom, hogy lefogyok – viccelődöt lapunknak Babett, aki az újévi lendületet megragadva bevetette magát az edzőterembe.

– Nagyon rapszodikus ez nálam. Alapvetően járok konditerembe, de például a Drágám, add az életed-et három hétig folyamatosan forgattuk, akkor nem volt időm rá. De most épp tudok rendszeresen időt szakítani rá. Edzőterembe járok, személyi edzővel. Magamat nem tudom annyira megdolgoztatni. Azért fizetek, hogy kicsináljanak – nevetett Babett, akinek legutóbbi fürdőruhás képeit látva leszögezhetjük: már most is bomba formában van.

– Az egészség a cél. A férjem is jár személyi edzőhöz, de ő más helyre, más emberhez, mint én. Úgy látom, hogy a súlyzós edzés a legjobb alakformáló, ha Milla elég nagy lesz, neki is ezt fogom javasolni – fűzte hozzá érdeklődésünkre.