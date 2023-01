Újabb magyar sztár családja kapta el a rejtélyes vírust

Horváth Éva nemrég tért vissza a családjával Balira, de már ez a néhány hét sem telt esemény nélkül.

A csinos anyuka Instagram-oldalán elmondta, elkaptak egy vírust, amit a helyiek csak Bali Belly-nek neveznek.

- Az elmúlt napokban kicsit el voltam tűnve, mert átment rajtunk egy érdekes kis vírus. Kristóf is elkapta, én is, de lekopogom, hogy kicsi Alex nem, úgyhogy egy hét után most van először , hogy vissza tudtam térni a jógába, mert azt gondolom, hogy már meggyógyult a hasam és kibírom a másfél órát, anélkül, hogy mosdóba kéne menjek - mondta Insta-sztorijában Éva.

De nem ő az első híresség, akit elkapott ez az alattomos vírus. Nemrég a Bors arról számolt be, hogy szintén Balin, Köllő Babett és családja is megfertőződtek, sőt, anya és lánya annyira legyengült, hogy infúziót kaptak.

- Egy hosszú és dolgos év után szerettünk volna pihenni egy kicsit, ezért a barátainkkal elutaztunk Balira, hogy ott köszöntsük az újév első napjait. Hát, elárulhatom, nem úgy alakult a szilveszteri buli, ahogy terveztük… Vélhetően egy ottani vírus az egész társaságot ledöntötte a lábáról. Felváltva lettünk rosszul: folyamatosan görcsölt a hasunk és 20 percenként rohantunk a mosdóba. A lányom miatt nagyon aggódtam, mert Milla is beteg lett és nagyon szenvedett. Annyira, hogy szó szerint könyörgött, hogy jöjjön az orvos és adjon neki infúziót, pedig tűfóbiás, retteg a tűtől. Én is nagyon megszenvedtem és teljesen legyengültem. Örökre az agyamba vésődött a kép, ahogy a lányommal egymás mellett fekszünk az ágyban és míg ő infúziót kap én vénásan kapom az injekciókat. Bár nagyon megviselt a betegség minket, az orvosi ellátás nagyon jó és gyors volt - mondta Babett, aki egy váratlan pillatban az eszméletét is elvesztette.

- Elájultam a fürdőszobában és nagyon bevertem a fejemet. Andris nagyon megijedt, mert csak egy nagy puffanást hallott, amit nem követett semmi, csak néma csend. Azonnal a segítségemre sietett, és utólag elmondta, hogy miután magamhoz tértem, csak azt kérdezgettem, hogy mi történt. Minden kiesett, de a fejem még később is nagyon fájt az ütéstől. Szerencsére Milla nem látott ájultan a fürdőszobában - emlékezett vissza a színésznő, aki egy darabig biztosan nem utazik sehova.