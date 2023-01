Galambos Lajcsi saját magán poénkodik: Viszem a gázsit, a bevételt és az áramot - Videó

Galambos Lajcsi neve nyolc évvel ezelőtt forrott össze Thomas Alva Edisonéval, vagyis az elektromosság feltalálójával. Mint ismeretes, a trombitaművészt áram- és egyéb közműlopással vádolták, melynek következményeként hamarosan börtönbe kell vonulnia, hiszen a bíróság tavaly december 7-én három év hat hónap szabadságvesztésre ítélte.

Fotó: Máté Krisztián

A jelenben Lajcsi még bulikat tart, vagyis gyakori vendége a mulatságoknak és persze a mulatós tematikájú tévéműsoroknak. Most hétvégén is egy buliban szórakoztatta a közönséget és ahogy mindig, most is kitörő örömmel fogadták őt a színpadon. Galambos felvillanyozta rajongóit a majd félórás blokkjával, de a hangulat akkor hágott igazán a tetőfokára, amikor búcsúzóúl felcsendült Hofi Géza örökbecsű slágere, a Próbálj meg lazítani. Ennek a nótának ugyanis akad egy alaposan aktuális sora, ami szervesen kapcsolódik az előadó elmúlt 8 évéhez.

Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek...

Galambos Lajos öniróniából abszolút jelesre vizsgázott és a dal felkonferálásával is sikerült általános derültséget okoznia.

– Tudjátok, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek! Én ezzel megköszönöm, hogy itt lehettem. Viszem a gázsit, viszem a bevételt, viszem az áramot és amit gondoltok! Sziasztok! – mondta Lajcsi, majd belekezdett az emblematikus nótába, amit persze ordítva énekelt vele a közönség.