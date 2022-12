„Tudtam, hogy ez lesz” – ismert barátai szúrták hátba Galambos Lajost

Galambos Lajos köszöni szépen jól van az ítélethirdetés óta, még úgy is, hogy sem ő, sem a védője nem erre számított. A trombitaművész most kicsit visszavonult birtokára és leginkább csak akkor hagyja el, ha fellépése van. Tudatosan kerüli a nagy társaságokat és erre meg is van az oka.

A zenészt 3 és fél év börtönbüntetésre ítélték jogerősen

„Nincs bennem csalódottság”

- Számítottam rá, hogy az ítélethirdetés után lesznek majd meglepetések, már ami a baráti, vagy inkább haveri körömet illeti, és nem is kellett csalódnom a megérzésemben.

Fixen azokról hallom, hogy itt-ott kárörvendően beszélnek rólam, akikről ezt feltételeztem is.

Ők azok a törleszkedő emberkék, akik gyakran keresték a társaságom még a per alatt is, és kisebb, nagyobb segítséget kértek tőlem. Tényleg nincs bennem csalódottság, hiszen tudtam, hogy ez lesz – kezdte a Borsnak Galambos Lajos, aki hozzátette, akadnak azért kellemes tapasztalatai is a honi zenészvilágból, vagyis bőven vannak olyan zenésztársak és hírességek, akik nem fordultak el tőle.

„Ez az én harcom...”

- Persze azok az ismert és kevésbé ismert emberek, akik eddig is nyitott szívvel és bizalommal fordultak felém, most is így tesznek. Sokan ajánlották fel a segítségüket és kérdezgetik, mit tehetnének értem. Nekik megköszönöm, hogy mellettem állnak, de nem élek a felajánlásokkal, hiszen ez az én harcom és egyedül kell megvívnom - tette hozzá Galambos Lajos, aki nem csak belőlük, de az utca emberéből is erőt merít. - Ami viszont ennél is fontosabb, hogy bármerre is járok, odalépnek hozzám idegen emberek, akik az együttérzésükről biztosítanak és őszintén megölelnek. Ez mérhetetlenül jól esik…

Fotó: Keresztesi Balázs

Készül a „tiszta lapra”

Lajcsi arról is mesélt, hogy gőzerővel dolgozik azon, hogy megvalósítsa tervét, amit csak úgy hív: a kevesebb is elég…

- Korábban már beszéltem arról, hogy az utóbbi években rájöttem, mennyi felesleges dolgot halmoztam fel magam körül. Szóval most egy amolyan tabula rasa programban vagyok, vagyis zajlik a felkészülés arra az időre, amikor tiszta lappal kezdhetem majd újra az életemet. Rengeteg dologtól válok meg. Felszámolok hangszer és egyéb gyűjteményeket, amelyekre tulajdonképpen semmi szükségem sincs. Mondjuk úgy, hogy évtizedes adósságaimat törlesztem magam felé - árulta el Lajcsi.