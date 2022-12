Galambos Lajos SMS-ben tudta meg, hogy rács mögé kerül

7 évvel azután, hogy megvádolták Galambos Lajcsit nyolc társával együtt víz-, gáz- és áramlopással, ítélet született a bíróságon. Szerdán délelőtt azzal kezdődött a zenész és társai ellen folytatott büntetőper utolsó etapja, hogy a megjelent három vádlott élt az utolsó szó jogával, mindhárman elmondták, hogy ártatlannak tartják magukat és kérték a bíróságot, hogy az ítéletben mentsék fel őket minden vádpont alól. Erre Lajcsi volt feleségének, Boglárkának volt reális esélye, hiszen őt első fokon felmentették és a papírforma be is igazolódott, mivel jogerősen is ártatlannak találták. Az ügy elsőrendű vádlottja nem jelent meg a 7 éve húzódó büntetőper ítélethirdetésén.

Galambos Lajost ügyvédje SMS-ben tájékoztatta arról, hogy az első fokon megítélt 2 év 10 hónap börtönbüntetését a másodfok 3 év 6 hónapra súlyosbította.

Fotó: Metropol

Lajcsi érthetően összetört, hiszen sem ő, sem a védője nem erre számítottak.

– Ügyfelemet értelemszerűen rosszul érintette ez az ítélet. Amikor megírtam neki, hogy mi lett a vége, csak egy rövid mondatban reagált:

Ugye, csak viccelsz!?

Azt egyelőre nem közöltem vele, hogy Boglárkát felmentették, de felteszem, már értesült róla a sajtóból és ez talán valamivel könnyebbé teszi most a lelkét, hiszen az, hogy gyermekei anyját is megvádolták, hatalmas teherként nehezedett a vállára – mondta az ítélet ismertetésének szünetében dr. Fröhlich Krisztián a Borsnak.

A védő arra a kérdésre is választ adott, hogy Galambos Lajosnak mikor kell majd megkezdenie a börtönbüntetését és hogy fellebbeznek-e Kúriánál.

– Azt gondolom, hogy ügyfelem úgy négy hónap múlva kaphatja meg a behívót. Először kézhez kapjuk majd az ítéletet és annak indoklását és csak azután merül majd fel a mikor és a hova kérdése. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a Kúriához fordulunk-e. Ez a kérdést is akkor válik esedékessé –mondta dr. Fröhlich Krisztián.

Mennyi is az annyi?

Galambos Lajos számára első nekifutásra ijesztő lehet a 3 év 6 hónapos börtönbüntetés, különösen annak fényében, hogy ez az első fokhoz képest 8 hónappal több. De nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogyan az első olvasatra tűnik. Ebből ugyanis le kell vonni azt a négy hónapot, amit a trombitás letartóztatásban töltött még 2015-ben az ügy kirobbanásakor. És itt van az úgynevezett harmadolás lehetősége, melyet a fogvatartott jó magaviselete esetén kaphat meg. Illetve számolni kell a reintegrációs idővel, ami újabb 10 hónappal rövidíti meg minden fogvatartott számára a rácsok mögött töltött időt. Így könnyen kiszámítható, hogy Galambos Lajos esetében ez az idő „mindössze” 14 hónap.