Elássák a csatabárdot! Helyreállt a családi béke Bódiéknál

Az ifjabbik Bódi Guszti nem hitte, hogy hatalmas botrány kerekedik a kijelentéséből, amikor a televízió képernyőin keresztül tudta meg a család, mennyire rosszul esik neki, hogy nem tarthatja a kapcsolatot szüleivel és öccsével.

A Borsnak tett nyilatkozatában az eset után elmondta, mélységesen megbánta a tettét, hogy a nyilvánosság elé tárta mindezt, hiszen a családot emiatt rengeteg igazságtalan vád érte.

Szerintem már soha nem valósul meg az álmom, hogy újra benne legyek a családban. Anyuval nem tudjuk tartani a kapcsolatot és már nagyon hiányzik…

– mondta akkor a könnyeivel küzdve, melyre nem sokkal később megkeresésünkre öccse, Bódi Csabi reagált.

Mindannyian bíznak abban, hogy hamarosan újra együtt lesz a család

Az énekes elmondta, hogy édesapja nem tagadta ki kis Gusztit, csupán annyit mondott neki, hogy mivel már meglett, családos férfi, nem egyengeti tovább az útját és elengedi a kezét. Csabi egyúttal az újság hasábjain szeretettel beszélt a bátyjáról és üzent neki:

Nagyon szeretjük őt és büszkék vagyunk rá mindazért, amit elért. Ha békülni szeretne, keressen fel valamelyikünket! Minden további nélkül nyitottak vagyunk erre, de neki kell megtennie az első lépést, méghozzá kellő tisztelettel

– mondta akkor. Egy ideig úgy tűnt, nem történt érdemi változás a békülést illetően, ám ez csak a látszat volt.

Kis Guszti a Bors munkatársától tudta meg, hogy Csabi a közösségi oldalán, egy közös családi fotó kíséretében köszöntötte fel édesapját, őt és unokaöccsét a névnapjuk alkalmából.

Kis Guszti nagyon megbánta, hogy akaratán kívül botrányt robbantott ki

A hír annyira meghatotta Bódi Guszti idősebbik fiát, hogy rögtön ellágyult a hangja és örömkönnyek szöktek a szemébe. Ahogy mondta, ez volt élete egyik legszebb napja, ugyanis a családjából felköszöntötte még valaki.

Lakásfelújításban vagyunk, ezért megmondom őszintén, el is feledkeztem a névnapomról. Anyu korán reggelt írt, még azelőtt, hogy a feleségem, Adri felköszönthetett volna. Nagyon boldog voltam, várjuk, hogy hazajöjjenek és összejöjjön végre a család

– kezdte lapunknak, majd elmondta, hogy állnak a béküléssel.

– Régen nagyon különleges volt ez a nap, a családban több Gusztáv is van, ezért sokszor előfordult, hogy együtt ünnepelünk. Szeretnénk visszahozni ezt a szép szokást és rendbe hozni a kapcsolatunkat. Csabival már rendszeresen beszélünk, a fiammal is tisztáztuk a félreértéseket – mondta boldogan kis Guszti, akinek a szavait öccse is megerősítette.

Hála Istennek jó a viszonyunk, beszélünk egymással, üzeneteket is szoktunk váltani. Sajnos a távolság miatt nem tudunk találkozni egymással, ráadásul a szüleim most kint vannak Thaiföldön, de márciusban, amikor hazajönnek, rendeződni fog a dolog. Azon vagyunk, hogy helyreálljon a családi béke

– árulta el Csabi, s hozzátette, valójában nem voltak olyan parázs viták közöttük, amiket ne lehetne megbeszélni.

A bátyám megbotlott, nem úgy sült el a műsorban tett nyilatkozata, ahogyan azt elképzelte, de ahelyett, hogy sárba döngöltük volna, mi kiemeljük. Ez a család. Nagyon szeretjük őt! Hogy is tagadhatnánk ki őt, amikor a szüleim arra áldozták fel az életüket, hogy biztosítsák a jövőnket és tisztességgel, becsülettel felneveljenek minket?

– tette fel a költői kérdést Csabi, aki akárcsak a bátyja, várja a napot, amikor szeretetben és megértésben újra együtt lesz a család.