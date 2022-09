Bódiék idősebbik fia: „Úgy érzem, nekem is ott a helyem”

Az ifjabb Bódi Guszti a hétfő esti Séfek Séfe 4. évadának nyitónapján teszi próbára magát. A műsorba azért jelentkezett, mert szerette volna megmutatni főzőtudományát.

Többször lehetett hallani arról, hogy Bódi Guszti idősebb fia, aki úgyszint Gusztáv, nem tartja a kapcsolatot a családjával. A műsorban elmondja, hogy évek óta nem beszéltek édesapjával, és lapunknak kifejtette, mi is történt kettejük között.



Minden szakmában vannak rivalizálások

– kezdte lapunknak ifjabb Bódi Gusztáv.

– Nálunk is voltak összezörrenések a hiúságaink miatt. Évek óta nem beszéltünk egymással és úgy érzem, ennek egyik oka, hogy nem tudtam velük tartani a lépést. Ez különösen azért fáj, mert számomra ők a legnagyobb emberek ezen a világon! Soha nem kellett külön lennünk egymástól, de a mostani távolság megőrjít kicsit. Bármikor meglátok egy közös képet a családról, amin nem vagyok rajta, valahogy egyből összetörik a szívem, úgy érzem, nekem is ott a helyem – tette hozzá, majd elmondta, szerinte hogyan lehetett volna ezt a kapcsolatot megmenteni, és egymás között megbeszélni a sérelmeket.

Fotó: TV2



– Együtt maradhattunk volna! Zenélhettünk volna életünk végéig, de sajnos nekem a hétköznapi, kétkezi munka maradt, nekik meg a zene. Pedig én is az egész életemet a muzsikának szenteltem, de úgy tűnik, nem minden megy úgy, ahogy azt elterveztem. Úgy érzem, én is, és apám is megbukott, mint édesapa. Én sem tudok annyira ott lenni a gyerekeimnek, és ő sem. Valahogyan egyedül engem felejtett el. Egyedül maradtam, atyátlanul – zárta le szomorúan kis Guszti.

Természetesen felkerestük a családfőt is, aki nem érti, miért gondolja így legidősebb fia.

Fotó: TV2





Nem értem miért gondolja így…

– kezdte lapunknak Bódi Guszti.

– Mindenkivel hibátlan a kapcsolatom. Szomorú, ha ő ezt így látja, de ha így gondolja, akkor legyen ez az ő véleménye. Mi ugyanúgy éljük az életünket, mint azelőtt. Az, hogy eltávolodott tőlünk, az nem hiszem, hogy a mi hibánk lenne. Ha szerinte igen, akkor azt nagyon sajnálom. Ahhoz tenni is kell, hogy az ember az énekesek, muzsikusok útján maradjon. Nem foghatom egy életen keresztül a kezét. Meg lehet kérdezni a család többi tagját, mindenki elmondhatja, hogy nálunk, Bódiéknál hatalmas szeretet öleli át az egész családot. Nem örülök, hogy így gondolja, de nyilvánvalóan szíve joga, hogyan érez – zárta le a beszélgetést a mulatós sztár.