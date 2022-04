„Már az elején sem volt kérdés, hogy közös jövőt szeretnénk”- Újabb mérföldkőhöz érkezett Kulcsár Edina kapcsolata

"Már az elején sem volt kérdés, hogy Márkkal közös jövőt szeretnénk, és első lépésként most találtunk is egy megfelelő belvárosi albérletet" - mondta el a modell, majd hozzátette, hogy éppen a gyerekszobát rendezik be.

Edina szeretné, hogy az ő és Márk gyermekei is ugyanannyira az otthonuknak tekintsék az új lakást: "A négy kicsi már többször találkozott és imádják egymást. Szeretnénk, ha mindegyikük az otthonának érezné ezt a lakást, de ehhez teljes béke szükséges."

A modell a fennálló feszültségektől függetlenül egy szeretetteljes mozaikcsaládot lát maga előtt. Nagyon boldoggá teszi, hogy egykori társa újra szerelemre talált.

Ez azonban még várat magára. Habár úgy látszik, hogy Edina és Csuti már túl vannak a nehezén, még a húsvéti ünnepeket is közösen töltötték gyermekeikkel, nem csitul a vihar Márk és volt párja Melanie között. G. w. M. állítása szerint, hiába hagyta ott volt kedvesének a luxuslakást, a luxusautókat, Melanie mégis jogi úton próbál minél nagyobb tartásdíjat kiharcolni. "Bízom benne, hogy idővel ez is rendeződik. Ha máshogy nem, akkor tényleg jogi úton" - nyilatkozott a Storynak Edina.

Edina elmondása szerint az nem semmi dolog, ha valakit volt párja közel enged magához, ezért így nyilatkozott: "Üdv a családban Gina!" Hozzátette, hogy szeretné mihamarabb megismerni Csuti új kedvesét, főleg azért, hogy biztosan tudja, gyerekei jó kezekben lesznek.

(VIA)