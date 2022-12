Tanára támadt a tízéves Hajdú Péterre: Annyira összevert, hogy bepisiltem

Egészen döbbenetes gyermekkori eseményt fedett fel a minap Hajdú Péter: egy nyári táborban az egyik tanár egyszerűen fogta és megverte. Az eset egy balatonlellei úttörőtáborban történt.

Hajdú Péter kisgyermek volt, amikor az egyik tanár megverte egy táborban Fotó: Móricz István

– Egy nyári táborban történt, ahol akkor voltam először és utoljára. Focifanatikus voltam, és jól is fociztam. Az egyik testnevelő tanárunk, aki a mi iskolánkban tanított, de nem engem, volt a bíró az egyik mérkőzésen. Ellenünk fújt, ami miatt persze, gyerekek lévén, elkezdtünk neki beszólogatni, hogy hülye bíró és hasonlók. Kilenc-tíz éves lehettem és persze, nekem volt a legnagyobb szám, engem érintett a legérzékenyebben, hogy elveszítettük a döntőt.

Aztán ahogy mentünk be, ez a tanár kirántott a sorból, bevitt a férfi wc-be, majd összevissza vert, de annyira, hogy bepisiltem

– idézte Hajdú Partizán Pop című műsorban elhangzott szavait a Blikk.

Sírva könyörgött a bántalmazó tanár

Hajdú Péter a történtek után elmesélte anyukájának, mit tett a tesitanár, az asszony pedig azonnal számon is kérte mindezt a férfin.

– A tanár először próbálta kisebbíteni a tettét, hogy én túldramatizálom, mert ez csak egy atyai pofon volt, és ha valóban annyira megvert volna, nem így néznék ki. Aztán amikor anyukám azzal kezdett fenyegetőzni, hogy feljelentést tesz, akkor ő és a felesége is szinte sírva könyörögtek, hogy ne tegye, mert akkor mi lesz vele és a családjával, a gyerekeivel – folytatta történetét Hajdú, aki azt is elárulta: a tanár azóta is tanít, és soha nem kért bocsánatot sem tőle, sem a családjától.

– Én csak abban bízom, hogy nem csinált soha többé ilyesmit, és az esetemben is csak valami nehézség, lelki probléma vagy hasonló volt a magyarázata a tettének. Bár szerintem nem igazán lehet mivel megmagyarázni egy ilyen cselekedetet. Azt gondolom azonban, hogy sosem késő bocsánatot kérni... én azóta is várok erre.