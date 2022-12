Pánikolva vitték orvoshoz kisfiukat Hajdú Péterék

Hajdú Péter és Láng Eszter kapcsolata munkakapcsolatból vált szerelemmé, és rövid időn belül az összeköltözés, sőt a lánykérés is megtörtént a szerelmesek között. A sztárpár tündérmesébe illő éveket töltött együtt, majd Eszter és Péter első családalapítási próbálkozásaik nem úgy alakultak, ahogy szerették volna. A méhen kívüli terhesség, és a vetélés okozta csalódások után a páros végül bejelentette: úton van első babájuk. Dominik születése komplikációmentesen, nagy odafigyeléssel zajlott. Később sajnos ismét nehezebb időszak érkezett a pár életébe: az anyaság érzését Eszter lelkileg nehezen dolgozta fel, szülés utáni depresszióval küzdött. Az immáron 9 hónapos Domi azonban elfeledtette mindezt és úgy tűnik, jó formában van, csakúgy kicsattan az egészségtől, és ő most szülei kicsi szeme fénye.

Mattesz Csillával közös foglalkozásokat tartanak Fotó: Nagy Zoltán

Csalódások után sikerek

A kis Dominik a fiatal anyuka első gyermeke, akár egy kis örökmozgó, éli a totyogók energikus életét: fut, szalad, megállíthatatlan. Eszter pedig, a szívszorító történések után csodaként éli meg mára az anyaság minden pillanatát.

– Az, hogy Domi megérkezett hozzánk egy csoda! Voltak nehezebb pillanatok az elején, ez igaz, de túl vagyok rajta, és nem tagadom, hogy most is egy túlélő táborhoz hasonlít egy napunk! – kezdte nevetve az elbűvölő Eszter, majd így: – Állandó figyelmet, lélekjelenlétet és folyamatos kontrollt igényel egy kis totyogós. Fizikálisan és mentálisan is megterhelő feladat az anyaság – mondta Hajdú fiatal menyasszonya, azonban rögtön hozzá tette, hogy noha imádja minden pillanatát, azt sem tagadja, hogy kissé túlfélti a babáját.

„Paramami vagyok”

– Klasszikus értelembe vett „paramamik” táborát erősítem, de hát nem csoda: Domi ön és közveszélyes időszakában van, fénysebességgel száguldozik a lakásban, és szempillantás alatt tud veszélyes helyzetbe kerülni. A múltkor is, éppen csak egy pillanatra néztem félre, máris majdnem megtörtént a baj. Egy hajszálon múlt, hogy magára húzza a vasalót! De olyan is megesett, hogy fel akart kapaszkodni az egyik polcra, és majdnem a fejére estek a nehéz dobozok – mesélte vérfagyasztó történeteit az anyuka, azonban úgy tűnik: a veszélyes helyzeteknek se szeri, se száma…

Egyszer teljesen bepánikolva vittem orvoshoz Domit, mert lepottyant kanapéról, és vigasztalhatatlanul sírt! Az idegeim ehhez gyengék

– nevette el magát Eszter, aki elmondta, hogy nagyon büszke párjára, Hajdú Péterre, akire a gyereknevelésben is teljes mértékben számíthat.

– Peti várakozáson felül teljesít az apaságban! Domi és közte óriási az „apaszerelem”! – tette hozzá Eszter elérzékenyülve, és elmesélte azt is, hogy nem bánja, hogy ha a nap végére „úszik a ház”, mert Domi mindent kipakol, amit ér, akkor csinál inkább rendet, ha már elaludt. Eszter hozzá tette, nincs tervben több baba, hisz Domi akkora figyelmet igényel, hogy el sem tudja képzelni, hogy egy másik gyerkőccel osztozzon ezen.

Babaúszásra viszi kisfiát Hajdú kedvese Fotó: Nagy Zoltán

Meghitt oázist nyitott a babáknak

Dominik egyébként nagyon gyorsan fejlődik, hiszen még 10 hónapos sincs, és a kúszás-mászás után már szépen totyog. Eszter nagyon figyelmesen követte a fia fejlődését, és négy hetes kora óta babaúszásra járatta.

– Ez inkább hidroterápia, annyira jó dolog, hogy szinte receptre kellene felírni! Egy innovatív mozgásfejlesztés, ahol a baba is és a szülő is jól érzi magát. Nekem ez a Domival kezdődött, és szenvedélyemmé vált. Nemrégiben nyitottunk egy baby spa-t, egy fejlesztőházat, és mára már ez a munkám, a hivatásom. Csilla néni, aki babák kedvence, pedig a társam ebben – mesélte el új misszióját Hajdú kedvese, és hozzá tette, hogy sérült, oxigénhiánnyal született, down-os, vagy olyan gyerekeknek is tudtak már segíteni a felépülésben, akikről az orvosok is lemondtak.

Ezekért a sikersztorikért érdemes csinálni! Peti nagyon támogató társ ebben is, csak hát nehéz időnként zsonglőrködni az idővel

– tette hozzá az ifjú ara, aki korábban elmondta, hogy tavaszi esküvőt szeretnének Petivel, azonban az idő rövidsége miatt és saját bevallása szerint sem halad jól a megszervezésével.

– Sehogy nem állunk! Szerettem volna én kitalálni mindent, de végül lehet, hogy mégis esküvőszervező segítségét kell majd kérnünk – válaszolta végezetül Eszti kedvesen az érdeklődésünkre.