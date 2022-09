„Gyorsan kellett reagálnunk a változásokra” - Hajdú Péter elárulta, hogy mi lesz a törökbálinti éttermének a sorsa

Az egész Európát sújtó energiaválság üzletek tömegét kényszeríti bezárásra, az elszabadult rezsiárakat ugyanis képtelenek lesznek kifizetni a tulajdonosok. Az üzleti életben sikert csak az fog tudni elkönyvelni, aki gyorsan tud reagálni és képes rövid idő alatt alternatív megoldást találni. Ilyen vállalkozó Hajdú Péter is, aki egy igen népszerű vendéglátóhelyet, a Like Bisztrot működteti a törökbálinti Tükör hegyen. Az étterem népszerű a környéken, az utóbbi időben azonban innen is kezdtek elmaradozni a vendégek, a forgalom nem vészesen de érezhetően visszaesett. Emellett a megemelkedett rezsiköltségek sem pozitív irányban befolyásolják a hely jövőjét, ezért a pizzéria tulajdonosa bátor döntésre szánta el magát.

– A segíts magadon, Isten is megsegít elv alapján gyorsan kellett reagálnunk a változásokra – mondta a Bors megkeresésére, Hajdú Péter – Éppen ezért úgy döntöttem, hogy hamarosan egy nagy beruházás keretein belül átállunk napelemes energiára. A tetőn pont elférnek az elemek, egy gyors számolással pedig úgy kalkulálunk, hogy majdnem a teljes áramfogyasztásunkat ki tudjuk így váltani. Nincs más megoldás, csak előre menekülni. Egész Európában energiaválság van, nagyvárosokban kapcsolják le a középületek világítását, elég komoly a helyzet. A pizzériánk viszont van olyan népszerű, hogy muszáj tovább élnie.

Hajdú Péter azt is elmondta, hogy másoknak is jó szívvel ajánlja azt, hogy átálljanak napelemes energiaforrásra, és tegyék azt minél hamarabb.

– Kínában mostanság vízhiány van, így egyre gyakrabban hallani olyan híreket, hogy egymás után zárnak be a napelem gyárak – magyarázza az üzletember – Ezért javaslom mindenkinek, hogy minél hamarabb rendeljenek, amíg nem lesz abból is hiány. Én úgy számolom – tette hozzá – hogy egy éven belül megtérül az ára, így üzleti szempontból is igen kedvező beruházás ez.